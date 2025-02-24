https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/40-metrekarelik-dukkanda-400-sahte-sigortali-isci-1093926632.html

40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigortalı işçi

40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigortalı işçi

Sputnik Türkiye

40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T11:51+0300

2025-02-24T11:51+0300

2025-02-24T11:51+0300

ekonomi

işçi

sgk

sosyal güvenlik kurumu (sgk)

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SGK'nin 2024'teki denetimlerinde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu saptanırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi.İstanbul Fatih'te sahte sigortaDenetimlerde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/emekli-olup-calisanlar-dikkat-kimler-cift-maas-alamayacak-1093789064.html

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Sputnik Türkiye

işçi, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)