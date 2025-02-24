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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/40-metrekarelik-dukkanda-400-sahte-sigortali-isci-1093926632.html
40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigortalı işçi
40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigortalı işçi
Sputnik Türkiye
40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T11:51+0300
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ekonomi
işçi
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
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SGK'nin 2024'teki denetimlerinde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu saptanırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi.İstanbul Fatih'te sahte sigortaDenetimlerde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.
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işçi, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)
işçi, sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk)

40 metrekarelik dükkanda 400 sahte sigortalı işçi

11:51 24.02.2025
© AASosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin sahte sigortalı gösterildiği belirlendi.
SGK'nin 2024'teki denetimlerinde 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu saptanırken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen ya da sahte iş yeri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

İstanbul Fatih'te sahte sigorta

Denetimlerde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir iş hanında faaliyet gösteren 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı tespit edildi.
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