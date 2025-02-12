https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/ticaret-bakanligi-harekete-gecti-cocuklar-icin-buyuk-tehlike-bu-okul-cantasi-yasaklandi-1093597897.html
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Çocuklar için büyük tehlike, bu okul çantası yasaklandı
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Çocuklar için büyük tehlike, bu okul çantası yasaklandı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri kapsamında bir okul çantasında yüksek oranda kurşun tespit etti. Çantanın satışı yasaklandı ve toplatılmasına karar... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T12:36+0300
2025-02-12T12:36+0300
2025-02-12T12:36+0300
türkiye
okul çantası
ticaret bakanlığı
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
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Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Çocukların sağlığını tehdit eden bu kimyasalın çanta içerisinde yer alması, ürünün güvensiz olarak değerlendirilmesine neden oldu.Satış yasağı ve toplatma kararıBakanlık, yapılan testler sonucunda söz konusu okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde duyurulan karar ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit ederek düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınlıyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını bu sistem üzerinden kontrol edebilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/emekliye-bayram-ikramiyesi-zammi-ne-kadar-olacak-yeni-rakam-icin-son-tahmin-verildi-1093591201.html
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okul çantası, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
okul çantası, ticaret bakanlığı, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübis)
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Çocuklar için büyük tehlike, bu okul çantası yasaklandı
Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri kapsamında bir okul çantasında yüksek oranda kurşun tespit etti. Çantanın satışı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. Bakanlık, güvenli olmayan ürünleri duyurmaya devam ediyor.
Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü piyasa denetimleri sonucunda, Diakakiç marka bir okul çantasında limit değerlerin üzerinde kurşun bulunduğu açıklandı. Çocukların sağlığını tehdit eden bu kimyasalın çanta içerisinde yer alması, ürünün güvensiz olarak değerlendirilmesine neden oldu.
Satış yasağı ve toplatma kararı
Bakanlık, yapılan testler sonucunda söz konusu okul çantasının piyasadan toplatılmasına ve satışının yasaklanmasına karar verdi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde duyurulan karar ile tüketicilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Ticaret Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden ürünleri tespit ederek düzenli olarak Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayınlıyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürünlerin güvenli olup olmadığını bu sistem üzerinden kontrol edebilirler.