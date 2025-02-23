https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/scholz-secim-maglubiyetini-kabul-etti-hristiyan-birlik-partileri-sandik-cikis-anketine-gore-birinci-1093910732.html
Scholz seçim mağlubiyetini kabul etti: Sandık çıkış anketine göre Friedrich Merz birinci sırada
Scholz seçim mağlubiyetini kabul etti: Sandık çıkış anketine göre Friedrich Merz birinci sırada
Sputnik Türkiye
Almanya'daki genel seçimde sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oyla birinci çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T21:57+0300
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2025-02-23T22:09+0300
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almanya
friedrich merz
hristiyan demokrat birlik (cdu)
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Almanya'da erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranının 2021'deki seçimlere göre 4.9 puan arttığı bildirildi.Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9.1 puan artırarak yüzde 19.5 ile ikinci oldu.Mevcut Başbakan Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9.7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.Merz'in partisi zaferini ilan ettiSeçimin tamamlanmasının ardından Merz'in partisi CDU'dan şu açıklama yapıldı:Almanya Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Olaf Scholz Berlin’deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı.Sonuçların ardından partililerin mağlubiyet sonrası salonda sessizlik hakim olurken, partililer sonuçları üzgün ifadelerle takip etti.
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Scholz seçim mağlubiyetini kabul etti: Sandık çıkış anketine göre Friedrich Merz birinci sırada
21:57 23.02.2025 (güncellendi: 22:09 23.02.2025)
Almanya'daki genel seçimde sandık çıkış anketine göre Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oyla birinci çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada seçim mağlubiyetini kabul etti.
Almanya'da erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi.
Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nın yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri yüzde 29 oy aldı.
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranının 2021'deki seçimlere göre 4.9 puan arttığı bildirildi.
Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi bir önceki seçimlere göre oy oranını 9.1 puan artırarak yüzde 19.5 ile ikinci oldu.
Mevcut Başbakan Olaf Scholz’u yeniden başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) oy oranı bir önceki seçime göre 9.7 puan düştü. SPD, yüzde 16 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.
Bu oran böyle kalırsa SPD, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış olacak.
Merz'in partisi zaferini ilan etti
Seçimin tamamlanmasının ardından Merz'in partisi CDU'dan şu açıklama yapıldı:
"Güveniniz için teşekkür ederiz, desteğiniz için teşekkür ederiz! Almanya'daki seçmenler bize açık bir yetki verdi: Ülkemiz için sorumluluk almak ve bir sonraki federal hükümete liderlik etmek. Bu güven bizim için hem bir teşvik hem de bir yükümlülüktür. Önümüzde büyük görevler olduğunu biliyoruz ve bunları alçakgönüllülük, kararlılık ve tüm gücümüzle üstleniyoruz. Sizlerle birlikte Almanya için siyasi değişimi gerçekleştirmek ve ülkemizi ileriye taşımak istiyoruz."
Almanya Başbakanı ve SPD Genel Başkanı Olaf Scholz Berlin’deki parti genel merkezinde seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından basın açıklaması yaptı.
Sonuçların ardından partililerin mağlubiyet sonrası salonda sessizlik hakim olurken, partililer sonuçları üzgün ifadelerle takip etti.