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Kızıl Goncalar dizisinde büyük değişim: Sette ayrılık rüzgarı esti, 2 başrol oyuncusu diziden çıkarıldı
Kızıl Goncalar dizisinde büyük değişim: Sette ayrılık rüzgarı esti, 2 başrol oyuncusu diziden çıkarıldı
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Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek, fenomen diziden ayrılıyor. Peki, hangi karakterler diziye veda edecek, yerine kimler gelecek?
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yaşam
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kızıl goncalar
settar tanrıöğen
dizi
oyuncu
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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Can Kızıltuğ’un diziden ölerek ayrılmasının ardından, şimdi de Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in projeye veda edeceği öğrenildi.Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, yeni sezonunda da büyük ilgiyle takip ediliyor. Ancak senaryo gereği bazı karakterlere veda edilirken, yeni oyuncular da kadroya dahil olmaya devam ediyor.Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziden ayrılıyorGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın ve Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, senaryo gereği ayrılıyor.📌 Hande ve Seçkin karakterleri, evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşerek hikâyeden çıkacak.📌 İki başarılı oyuncunun veda etmesi, dizinin gidişatında önemli bir değişiklik yaratacak.Yeni oyuncular kadroya dahil oluyorDizide yaşanan ayrılıkların yanı sıra yeni karakterler de hikâyeye yön verecek.📌 Esra Ronabar, Psikolog Özge karakteriyle Kızıl Goncalar ekibine katılıyor.📌 Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza karakterini canlandıracak oyuncunun ise henüz belli olmadığı öğrenildi.Diziye katılacak yeni isimler ve gelişmelerin hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden büyük merak konusu.
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Kızıl Goncalar dizisinde büyük değişim: Sette ayrılık rüzgarı esti, 2 başrol oyuncusu diziden çıkarıldı

08:21 21.02.2025
© Fotoğraf : XKızıl Goncalar
Kızıl Goncalar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© Fotoğraf : X
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Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar’da iki başrol oyuncusu daha veda ediyor. Dizinin ilk sezonundan itibaren kadroda yer alan Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in ayrılığı kesinleşti. Yeni sezonda diziye sürpriz isimler katılırken, yeni karakterler de hikayeye yön verecek.
Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Can Kızıltuğ’un diziden ölerek ayrılmasının ardından, şimdi de Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in projeye veda edeceği öğrenildi.
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, yeni sezonunda da büyük ilgiyle takip ediliyor. Ancak senaryo gereği bazı karakterlere veda edilirken, yeni oyuncular da kadroya dahil olmaya devam ediyor.

Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziden ayrılıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın ve Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, senaryo gereği ayrılıyor.
📌 Hande ve Seçkin karakterleri, evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşerek hikâyeden çıkacak.
📌 İki başarılı oyuncunun veda etmesi, dizinin gidişatında önemli bir değişiklik yaratacak.

Yeni oyuncular kadroya dahil oluyor

Dizide yaşanan ayrılıkların yanı sıra yeni karakterler de hikâyeye yön verecek.
📌 Esra Ronabar, Psikolog Özge karakteriyle Kızıl Goncalar ekibine katılıyor.
📌 Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza karakterini canlandıracak oyuncunun ise henüz belli olmadığı öğrenildi.
Diziye katılacak yeni isimler ve gelişmelerin hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden büyük merak konusu.
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