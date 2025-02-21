https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kizil-goncalar-dizisinde-buyuk-degisim-sette-ayrilik-ruzgari-esti-2-basrol-oyuncusu-diziden-1093857537.html

Kızıl Goncalar dizisinde büyük değişim: Sette ayrılık rüzgarı esti, 2 başrol oyuncusu diziden çıkarıldı

Kızıl Goncalar dizisinde büyük değişim: Sette ayrılık rüzgarı esti, 2 başrol oyuncusu diziden çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Kızıl Goncalar'da yaprak dökümü! Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek, fenomen diziden ayrılıyor. Peki, hangi karakterler diziye veda edecek, yerine kimler gelecek?

2025-02-21T08:21+0300

2025-02-21T08:21+0300

2025-02-21T08:21+0300

yaşam

özcan deniz

kızıl goncalar

settar tanrıöğen

dizi

oyuncu

oyuncu değişikliği

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Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Can Kızıltuğ’un diziden ölerek ayrılmasının ardından, şimdi de Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek’in projeye veda edeceği öğrenildi.Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Kızıl Goncalar, yeni sezonunda da büyük ilgiyle takip ediliyor. Ancak senaryo gereği bazı karakterlere veda edilirken, yeni oyuncular da kadroya dahil olmaya devam ediyor.Duygu Sarışın ve Tuğrul Tülek diziden ayrılıyorGazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, dizide Hande karakterini canlandıran Duygu Sarışın ve Seçkin karakterine hayat veren Tuğrul Tülek, senaryo gereği ayrılıyor.📌 Hande ve Seçkin karakterleri, evlat edindikleri çocuklarıyla Muğla’ya yerleşerek hikâyeden çıkacak.📌 İki başarılı oyuncunun veda etmesi, dizinin gidişatında önemli bir değişiklik yaratacak.Yeni oyuncular kadroya dahil oluyorDizide yaşanan ayrılıkların yanı sıra yeni karakterler de hikâyeye yön verecek.📌 Esra Ronabar, Psikolog Özge karakteriyle Kızıl Goncalar ekibine katılıyor.📌 Aziz’in (Settar Tanrıöğen) damadı Rıza karakterini canlandıracak oyuncunun ise henüz belli olmadığı öğrenildi.Diziye katılacak yeni isimler ve gelişmelerin hikâyeye nasıl yön vereceği şimdiden büyük merak konusu.

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