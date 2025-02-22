https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-gozler-golculerde-osimhen-mi-en-nesyri-mi-1093888025.html
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, En-Nesyri mi?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, En-Nesyri mi?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T12:08+0300
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fenerbahçe
en nesyri
en-nesyri
osimhen
victor james osimhen
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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Rakip fileleri 59 kez havalandıran Galatasaray, bu istatistikle ligin en üretken ikinci takımı konumunda.Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan Fenerbahçe, RAMS Park’ta ezeli rakibine karşı kritik bir galibiyet arayacak.Gol düellosuna sahne olacak derbiTürk futbolunun iki devi karşı karşıya gelirken, futbolseverler iki takımın yıldız golcülerinin mücadelesini heyecanla bekliyor. Galatasaray’da Victor Osimhen, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri derbinin kilit isimleri olacak.Osimhen, 14 golle takımın en skorer ismiSezon başında Napoli’den sürpriz bir şekilde kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 18 Süper Lig maçında 14 gol atan Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol kaydetti.Toplamda 20 gole ulaşan Osimhen, Galatasaray’ın en büyük hücum silahı konumunda. Onu ligde 10 golle Barış Alper Yılmaz ve 9 golle Ahmed Kutucu takip ediyor.Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca:Fenerbahçe’nin gol umudu En-NesyriSarı-lacivertlilerin en skorer ismi Faslı santrfor Youssef En-Nesyri. Süper Lig’de 22 maçta 15 kez fileleri havalandıran yıldız forvet, toplamda 36 resmi müsabakada 24 gole ulaştı.En-Nesyri’yi ligde 12 golle Edin Dzeko takip ediyor. Sarı-lacivertlilerde diğer gol katkıları ise şu şekilde:Derbi heyecanı futbolseverleri bekliyorGalatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/galatasarayin-sponsoru-maydonoz-doner-mi-kulupten-resmi-aciklama-geldi-1093869839.html
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galatasaray, fenerbahçe, en nesyri, en-nesyri , osimhen, victor james osimhen
galatasaray, fenerbahçe, en nesyri, en-nesyri , osimhen, victor james osimhen
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, En-Nesyri mi?
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak. Karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Derbide tüm gözler, Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen ve Fenerbahçe’nin formda golcüsü Youssef En-Nesyri’nin performanslarında olacak.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Rakip fileleri 59 kez havalandıran Galatasaray, bu istatistikle ligin en üretken ikinci takımı konumunda.
Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan Fenerbahçe, RAMS Park’ta ezeli rakibine karşı kritik bir galibiyet arayacak.
Gol düellosuna sahne olacak derbi
Türk futbolunun iki devi karşı karşıya gelirken, futbolseverler iki takımın yıldız golcülerinin mücadelesini heyecanla bekliyor. Galatasaray’da Victor Osimhen, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri derbinin kilit isimleri olacak.
Osimhen, 14 golle takımın en skorer ismi
Sezon başında Napoli’den sürpriz bir şekilde kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 18 Süper Lig maçında 14 gol atan Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol kaydetti.
Toplamda 20 gole ulaşan Osimhen, Galatasaray’ın en büyük hücum silahı konumunda. Onu ligde 10 golle Barış Alper Yılmaz ve 9 golle Ahmed Kutucu takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca:
Dries Mertens ve sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi 4’er
,
Abdülkerim Bardakcı, Gabriel Sara ve Davinson Sanchez 2’şer
,
Alvaro Morata ve Roland Sallai ise 1’er golle
takıma katkı sağladı.
Fenerbahçe’nin gol umudu En-Nesyri
Sarı-lacivertlilerin en skorer ismi Faslı santrfor Youssef En-Nesyri. Süper Lig’de 22 maçta 15 kez fileleri havalandıran yıldız forvet, toplamda 36 resmi müsabakada 24 gole ulaştı.
En-Nesyri’yi ligde 12 golle Edin Dzeko takip ediyor. Sarı-lacivertlilerde diğer gol katkıları ise şu şekilde:
Sofyan Amrabat ve Sebastian Szymanski 2’şer
,
Cenk Tosun, Mert Müldür, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Anderson Talisca ve Filip Kostic 1’er gol attı
.
Derbi heyecanı futbolseverleri bekliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.