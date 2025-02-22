https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-gozler-golculerde-osimhen-mi-en-nesyri-mi-1093888025.html

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, En-Nesyri mi?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde: Osimhen mi, En-Nesyri mi?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki kritik derbi 24 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta oynanacak... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T12:08+0300

2025-02-22T12:08+0300

2025-02-22T12:08+0300

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en nesyri

en-nesyri

osimhen

victor james osimhen

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Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da iddiasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de çıktığı 23 maçta 20 galibiyet ve 3 beraberlik alarak namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Rakip fileleri 59 kez havalandıran Galatasaray, bu istatistikle ligin en üretken ikinci takımı konumunda.Rakibini 6 puan geriden takip eden Fenerbahçe, sezona dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho yönetiminde başlamıştı. Sarı-lacivertliler, 23 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 60 golle ligin en fazla skor üreten takımı olan Fenerbahçe, RAMS Park’ta ezeli rakibine karşı kritik bir galibiyet arayacak.Gol düellosuna sahne olacak derbiTürk futbolunun iki devi karşı karşıya gelirken, futbolseverler iki takımın yıldız golcülerinin mücadelesini heyecanla bekliyor. Galatasaray’da Victor Osimhen, Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri derbinin kilit isimleri olacak.Osimhen, 14 golle takımın en skorer ismiSezon başında Napoli’den sürpriz bir şekilde kiralanan Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 18 Süper Lig maçında 14 gol atan Nijeryalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol kaydetti.Toplamda 20 gole ulaşan Osimhen, Galatasaray’ın en büyük hücum silahı konumunda. Onu ligde 10 golle Barış Alper Yılmaz ve 9 golle Ahmed Kutucu takip ediyor.Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca:Fenerbahçe’nin gol umudu En-NesyriSarı-lacivertlilerin en skorer ismi Faslı santrfor Youssef En-Nesyri. Süper Lig’de 22 maçta 15 kez fileleri havalandıran yıldız forvet, toplamda 36 resmi müsabakada 24 gole ulaştı.En-Nesyri’yi ligde 12 golle Edin Dzeko takip ediyor. Sarı-lacivertlilerde diğer gol katkıları ise şu şekilde:Derbi heyecanı futbolseverleri bekliyorGalatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

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