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AK Parti'de tüzük değişti: 3 yeni genel başkan yardımcılığı geldi
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MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?
MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.Derya Ayaydın kimdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html
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MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?

13:24 23.02.2025
© Fotoğraf : AK PartiDerya Ayaydın
Derya Ayaydın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© Fotoğraf : AK Parti
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AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu.
Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.

Derya Ayaydın kimdir?

1988 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray ilkokulu ve Galatasaray Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere London Metropolitan Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Bir yılı aşkın bir süre bankacılık sektöründe faaliyet gösterdi. 2013 yılından itibaren özel bir şirkette üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyeliği görevini devam ettirmektedir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İtalyanca bilmektedir. Üye olduğu dernek ve vakıflar; Galatasaray Cemiyeti, Üye Galatasaray Spor Klubu, Üye MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) Ailece kurucu üye"
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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AK Parti'de MKYK belli oldu: Hangi isimler listede?
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