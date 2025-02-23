https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/mkyk-listesinde-yer-aldi-derya-ayaydin-kimdir-1093902703.html
MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?
MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?
Sputnik Türkiye
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T13:24+0300
2025-02-23T13:24+0300
2025-02-23T13:24+0300
politika
galatasaray lisesi
istanbul
derya ayaydın
aydın ayaydın
ak parti mkyk
mkyk
mkyk
ak parti merkez karar ve yönetim kurulu (mkyk)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093902773_0:79:390:298_1920x0_80_0_0_0c4006957727977dadf462279e37ea22.png
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.Derya Ayaydın kimdir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/17/1093902773_0:42:390:335_1920x0_80_0_0_d93d7ea77a22f99d4cb5c2a21425494f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
derya ayaydın kimdir?, derya ayaydın, derya ayaydın kimin kızı, aydın ayaydın'ın kızı derya ayaydın ak parti mkyk listesinde, aydın ayaydın'ın kızı derya ayaydın, aydın ayaydın
derya ayaydın kimdir?, derya ayaydın, derya ayaydın kimin kızı, aydın ayaydın'ın kızı derya ayaydın ak parti mkyk listesinde, aydın ayaydın'ın kızı derya ayaydın, aydın ayaydın
MKYK listesinde yer aldı: Derya Ayaydın kimdir?
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer alan isimler belli oldu. Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.
AK Parti’nin bugün gerçekleştirdiği 8. Olağan Büyük Kongresinde, MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu.
Listede, AK Parti’de 21. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekilliği yapan Aydın Ayaydın'ın kızı 28. Dönem İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da yer aldı.
1988 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray ilkokulu ve Galatasaray Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra İngiltere London Metropolitan Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Bir yılı aşkın bir süre bankacılık sektöründe faaliyet gösterdi. 2013 yılından itibaren özel bir şirkette üst düzey yönetici ve yönetim kurulu üyeliği görevini devam ettirmektedir. İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta düzeyde İtalyanca bilmektedir. Üye olduğu dernek ve vakıflar; Galatasaray Cemiyeti, Üye Galatasaray Spor Klubu, Üye MAREV (Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı) Ailece kurucu üye"