https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-kongresinde-tesekkur-konusmasi-yapiyor-1093905430.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Erdoğan omuzlarındaki yükün daha da arttığını... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T14:58+0300
2025-02-23T14:58+0300
2025-02-23T15:04+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/ak-parti-8-olagan-buyuk-kongresi-mkyk-ve-mykda-kimler-olacak-1093899520.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
14:58 23.02.2025 (güncellendi: 15:04 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Erdoğan omuzlarındaki yükün daha da arttığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.
Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaştı. Vatandaş muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde görüyor. Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz