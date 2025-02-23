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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Erdoğan omuzlarındaki yükün daha da arttığını... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı

14:58 23.02.2025 (güncellendi: 15:04 23.02.2025)
© Emin SansarCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© Emin Sansar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti. Erdoğan omuzlarındaki yükün daha da arttığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşmasını gerçekleştiriyor.

Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaştı. Vatandaş muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde görüyor. Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi’ne katıldı. Erdoğan, partisine katılan milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu (solda) ve Serap Yazıcı Özbudun'a rozet taktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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