Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı

Hizmet eden izzet bulur. Bu anlayışla tüm Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Omuzlarımızdaki yük daha da ağırlaştı. Vatandaş muhalefetin içler acısı halini gördükçe yönünü bize dönüyor. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen milletimiz geleceğini partimizde görüyor. Bugünden itibaren milletimize ve ülkemize hizmet mücadelemizde yeni bir heyecanla çok daha güçlü bir şekilde tekrar yola koyuluyoruz