https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/maydonoz-donerin-eski-calisanindan-etkin-pismanlik-itirafi-bana-bu-yuzden-hisse-verilmedi-1093904370.html

Maydonoz Döner’in eski çalışanından 'etkin pişmanlık' itirafı: 'Bana bu yüzden hisse verilmedi'

Maydonoz Döner’in eski çalışanından 'etkin pişmanlık' itirafı: 'Bana bu yüzden hisse verilmedi'

Sputnik Türkiye

Maydonoz Döner restoran zincirinin şubelerinden birinde çalışan R.Ö. isimli kişiye, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı anlaşılınca ciro düşüşü, iş yeri... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T14:35+0300

2025-02-23T14:35+0300

2025-02-23T14:35+0300

türkiye

maydonoz döner

fetö

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

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Türkiye’nin dört bir yanında şubeleri bulunan Maydonoz Döner isimli zincire yönelik başlatılan FETÖ soruşturması sürüyor. Antalya merkezli 31 şehirde düzenlenen operasyonlarda 353 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yeni ayrıntılar ortaya çıktı.Hisse payını FETÖ'ye sadık kişilerden seçtilerOperasyon kapsamında alınan ifadelerde, örgütün döner restoran zincirinde hisse payı ile ortaklık verdiği kişileri daha önce adli işlem geçirmelerine rağmen özellikle etkin pişmanlıktan faydalanmayan, FETÖ’ye sadık kişilerden seçtiği anlaşılıyor.Etkin pişmanlıktan yararlanan kişiye mobbingDöner restoran zincirinde müdür ya da yönetici olarak çalışabileceği, zamanla hissedar olup ekstra para kazanabileceği vaadiyle işe alınan ancak daha önce FETÖ soruşturması kapsamında etkin pişmanlıktan faydalandığı öğrenilince ortaklık verilmeyen R.Ö.’nün savcılıktaki ifadesi dikkat çekti.Restoranda çalışan kişiden CİMER başvurusuİtiraflarında örgüte gelir sağlamak için kurulan kirli çarkı deşifre eden tanık R.Ö.’nün ifadesinde, restoran zincirinde, terör örgütü soruşturması kapsamında kamudan ihraç edilenlerin toplantılar yaptığına ve milyonluk sermaye artışına ilişkin CİMER’e şikayette bulunduğu bilgisi yer aldı.Daha önce kamudan ihraç edilen İ.B. ve A.T.’nin mağazada resmi olarak ortaklıkları bulunduğunu belirten R.Ö, “Bu kişilerin 3-4 aylık süreçte çok hızlı bir şekilde büyümeye gittiklerini gördüm. Haklarında yargılama ve ihraç kaydı olan bu kişilerin bu kadar hızlı bir şekilde nasıl büyüdüklerini bilmiyorum.” ifadesini kullandı.'Mağaza sorumlularının çoğu örgütle iltisaklı'R.Ö, mağazada servis elemanı, kurye, dönerci gibi çalışanların örgüt iltisaklarına denk gelmediğini ancak tüm mağazalarda mağaza sorumlularının bir kısmının mahrem hizmet görmüş, bir kısmının da KHK’den ihraç kaydı olan kişiler olduğunu belirtti.Restoranda çalışırken, gayriresmi hissedarların olduğunu fark ettiğini anlatan R.Ö, şu bilgileri verdi:R.Ö., kendisini işe alan ortaklardan E.K.’nin örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığını ve yüksek ceza aldığını belirtti.'Etkin pişmanlıktan yararlandığım için hisse verilmedi'E.K.’nin, kendisinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığını bildiğini belirten R.Ö., “Örgütle bağlantısını bildiğim arkadaşımın referansı ile garson olarak işe başladım. Sonrasında üç farklı şubeden sorumlu olarak görevlendirilmiştim. Arkadaşım beni davet ederken yüzde 5 hisse payı ile ortak olabileceğimi belirtmişti ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığım öğrenilince hisse verilmedi, önce baskı kuruldu, sonra da işten çıkarıldım.” dedi.'Güvenilmeyen kişilere hisse verilmedi'Yüzde 5’lik hissenin üzerinde de kimseye pay verilmediğini E.K'nin beyanıyla öğrendiğini bildiren R.Ö., şu bilgileri verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/doner-zincirine-feto-operasyonu-maydonoz-donere-kayyum-atandi-1093872710.html

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maydonoz döner, fetö, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)