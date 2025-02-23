https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/kismi-af-geliyor-31-temmuz-2023ten-once-suc-islemis-olanlar-kalan-cezalarini-disarida-tamamlayacak-1093898386.html

Kısmi af geliyor: '31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak'

Kısmi af geliyor: '31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar kalan cezalarını dışarıda tamamlayacak'

Sputnik Türkiye

Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T10:46+0300

2025-02-23T10:46+0300

2025-02-23T10:46+0300

türkiye

af

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af teklifi

af tartışmları

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Kovid salgını sırasında çıkarılan açık cezaevinde bulunan hükümlülerin kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda infaz edilmesini öngören düzenlemenin kapsamı genişletiliyor.Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Temmuz 2023’te yapılan denetimli serbestlik düzenlemesinden bu yana çıkarılan yasanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair tartışmalar yapılıyordu. Bu düzenleme, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanların, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında dışarıda infaz etmelerini öngörüyordu. 31 Temmuz'dan önce suç işleyenleri de kapsayacak31 Temmuz 2023 öncesinde cezası kesinleşmiş olanları kapsayan bu kolaylık aynı tarihten önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanları kapsamamıştı. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlığı ve AK Parti’nin de sıcak baktığı yeni düzenleme ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip de cezası kesinleşmemiş olanların da kapsama alınması planlanıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda düzenleme yapılabileceğinin mesajını vermişti.Uzlaşma aranacakMuhalefet partileri de bir süredir, kamuoyunda COVID izni olarak bilinen düzenleme konusunda yeni bir adım atılmasını gündeme getiriyor. Bu konuda TBMM’ye verilen kanun teklifleri de var. Son olarak İyi Parti, aynı konuda kanun teklifi verdi. AK Parti kaynakları, yakında TBMM gündemine gelecek Yargı Paketi’nin görüşmeleri sırasında partilerin uzlaşması durumunda ortak imza ile önerge ile ekleme yapılabileceğini söyledi.Suç tarihi esas olacakDüzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarda tamamlayacak. Düzenlemeden, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar faydalanacak. Böylece, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işlemiş olmak kaydıyla, denetimli serbestliğe ayrılmalarına beş yıl veya daha az süre kalanlar, kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek. Yapılacak yeni düzenleme ‘Kısmi af’ olarak nitelendiriliyor. Eski düzenlemeden 31 Temmuz 2023 itibarıyla sadece cezası kesinleşmiş olanlar faydalanmıştı.Düzenlemeden kaç kişi yararlanacak?AK Parti ve Adalet Bakanlığı kaynakları, yapılacak yeni düzenlemeden faydalanacak olanların sayısının belli olmadığını belirterek “31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenlerin sayısı çıkarılabilir, ancak cezalarının ne zaman kesinleşeceğine dair bir veri olmaz. Şu anda toplam bir sayı ortaya çıkmaz” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tbmm-ak-parti-grup-baskanvekili-gulerden-genel-af-aciklamasi-geldi-af-kimlere-cikabilir-1093356422.html

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af, genel af, af teklifi, af tartışmları, haberler, yılmaz tunç, ak parti, tbmm, meclis