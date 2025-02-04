https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tbmm-ak-parti-grup-baskanvekili-gulerden-genel-af-aciklamasi-geldi-af-kimlere-cikabilir-1093356422.html
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den genel af açıklaması geldi: Af kimlere çıkabilir?
TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den genel af açıklaması geldi: Af kimlere çıkabilir?
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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında açıklamalarda bulundu. Güler, af konusunun... 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T19:01+0300
2025-02-04T19:01+0300
2025-02-04T19:01+0300
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af
özel af
af teklifi
af yetkisi
af tartışmları
hapishane
ceza
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TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, af konusunun gündemde olmadığını duyurdu.Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Genel af çıkacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Güler ''Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var'' açıklamasında bulundu.Hangi mahkumlara af çıkabilir?Ancak, terör suçları, tecavüz, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti, organize suçlar ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyenler genellikle af kapsamına alınmaz. Af yasası çıkarsa, kapsamı ve detayları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından belirlenir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/tbmm-konusmalari-sonrasi-af-gundem-oldu-genel-af-cikacak-mi-1089536613.html
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ak parti, genel af, af, özel af, af teklifi, af yetkisi, af tartışmları, hapishane, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, ağır ceza mahkemesi
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TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den genel af açıklaması geldi: Af kimlere çıkabilir?
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında açıklamalarda bulundu. Güler, af konusunun gündemlerinde olmadığını belirterek, ceza infaz yasası kapsamında hasta ve bakıma muhtaç mahkumların Cumhurbaşkanı yetkisiyle tahliye edilebildiğini hatırlattı.
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, af konusunun gündemde olmadığını duyurdu.
Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Genel af çıkacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Güler ''Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var'' açıklamasında bulundu.
Hangi mahkumlara af çıkabilir?
1.Hafif suçlardan hüküm giyenler:
Adli suçlar kapsamında daha hafif cezalara çarptırılmış olanlar.
2.Belirli bir süreyi tamamlayanlar:
Ceza süresinin büyük bir kısmını tamamlamış mahkumlar.
3.Yaşlı ve hasta mahkumlar:
Ağır hastalık, sakatlık veya yaşlılık nedeniyle cezaevinde kalamayacak durumda olanlar.
4.İyi hal gösterenler:
Cezaevinde iyi halli olduğu tespit edilen mahkumlar.
Ancak, terör suçları, tecavüz, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti, organize suçlar ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyenler genellikle af kapsamına alınmaz. Af yasası çıkarsa, kapsamı ve detayları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından belirlenir.