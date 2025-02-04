https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/tbmm-ak-parti-grup-baskanvekili-gulerden-genel-af-aciklamasi-geldi-af-kimlere-cikabilir-1093356422.html

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den genel af açıklaması geldi: Af kimlere çıkabilir?

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Güler'den genel af açıklaması geldi: Af kimlere çıkabilir?

Sputnik Türkiye

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında açıklamalarda bulundu. Güler, af konusunun... 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T19:01+0300

2025-02-04T19:01+0300

2025-02-04T19:01+0300

türkiye

ak parti

genel af

af

özel af

af teklifi

af yetkisi

af tartışmları

hapishane

ceza

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/13/1043845100_0:4:1601:904_1920x0_80_0_0_db67913ec2ac7c358f6836a1f7d40357.jpg

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, af konusunun gündemde olmadığını duyurdu.Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programına katılan TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Genel af çıkacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Güler ''Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var'' açıklamasında bulundu.Hangi mahkumlara af çıkabilir?Ancak, terör suçları, tecavüz, çocuk istismarı, uyuşturucu ticareti, organize suçlar ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giyenler genellikle af kapsamına alınmaz. Af yasası çıkarsa, kapsamı ve detayları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından belirlenir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241022/tbmm-konusmalari-sonrasi-af-gundem-oldu-genel-af-cikacak-mi-1089536613.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, genel af, af, özel af, af teklifi, af yetkisi, af tartışmları, hapishane, ceza, ceza kanunu, ceza infaz kanunu, ağır ceza mahkemesi