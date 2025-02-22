https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akom-istanbuldaki-kar-kalinliklarini-acikladi-kuzey-kesimlerde-40-santimetreye-ulasti-1093895218.html
AKOM, İstanbul'daki kar kalınlıklarını açıkladı: Kuzey kesimlerde 40 santimetreye ulaştı
AKOM, İstanbul'daki kar kalınlıklarını açıkladı: Kuzey kesimlerde 40 santimetreye ulaştı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da AKOM bölgelerdeki kar kalınlıklarını açıkladı. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T18:41+0300
2025-02-22T18:41+0300
2025-02-22T18:41+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası İstanbul'un kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığını açıkladı. Sıcaklıklar ise 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında seyredecek. Kuzey kesimlerde 40 santimetreyi bulduAKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat'tan itibaren etkisini artıran ve 4 gündür aralıklarla devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi. Kentteki yağış sonrası kar kalınlığının güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştığı ifade edildi.Açıklamada, D-100 kara yolunun güneyinde 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey bölgelerde ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.25 Şubat'a kadar soğuk hava etkisini sürdürecekHava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, son yağışlarla İstanbul'un baraj doluluk oranının da önemli bir artışla yüzde 70.79 seviyesine yükseldiği kaydedildi.Şehirde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için 13 bin 115 personel, 3 bin 582 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmalarda 67 bin 657 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbulda-bu-gece-termometreler-eski-5i-gosterecek-1093895059.html
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istanbul, akom, hava sıcaklığı, kar yağışı, kar kalınlığı, istanbul kar yağışı
istanbul, akom, hava sıcaklığı, kar yağışı, kar kalınlığı, istanbul kar yağışı
AKOM, İstanbul'daki kar kalınlıklarını açıkladı: Kuzey kesimlerde 40 santimetreye ulaştı
İstanbul'da AKOM bölgelerdeki kar kalınlıklarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası İstanbul'un kuzey bölgelerinde kar kalınlığının 30-40 santimetreye ulaştığını açıkladı. Sıcaklıklar ise 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Kuzey kesimlerde 40 santimetreyi buldu
AKOM'dan yapılan açıklamada, 19 Şubat'tan itibaren etkisini artıran ve 4 gündür aralıklarla devam eden Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının yeni hafta başına kadar sürmesinin beklendiği belirtildi. Kentteki yağış sonrası kar kalınlığının güney bölgelerde 10, merkezde 10-20, kuzey kesimlerde ise 30-40 santimetreye ulaştığı ifade edildi.
Açıklamada, D-100 kara yolunun güneyinde 10, D-100 ile TEM Otoyolu arasında 10-20, kuzey bölgelerde ise 20-40 santimetre arasında kar kalınlığı ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.
25 Şubat'a kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Hava sıcaklıklarının 25 Şubat'a kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında, 26 Şubat ile 10 Mart arasında ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, son yağışlarla İstanbul'un baraj doluluk oranının da önemli bir artışla yüzde 70.79 seviyesine yükseldiği kaydedildi.
Şehirde yaşamın normal seyrinde devam etmesi için 13 bin 115 personel, 3 bin 582 araç ve iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüldüğü belirtilen açıklamada, çalışmalarda 67 bin 657 ton tuz ve 80 ton solüsyon kullanıldığı ifade edildi.