https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/fenerbahce-yonetiminden-esi-gorulmemis-derbi-primi-1093899135.html

Fenerbahçe yönetiminden eşi görülmemiş derbi primi

Fenerbahçe yönetiminden eşi görülmemiş derbi primi

Sputnik Türkiye

Şampiyonluk mücadelesinde yarın Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetim takımı motive etmek için adeta gözünü... 23.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-23T11:06+0300

2025-02-23T11:06+0300

2025-02-23T11:06+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

ali koç

prim

derbi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091375084_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_a8b04901803be3a22eecb099be6ec0d8.jpg

Süper Lig'in 25. haftasında yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefliyor.Fenerbahçe moralliTeknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına giren sarı lacivertlilerde, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın da etkisiyle moraller tavan yaptı.Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da formda bir şekilde derbiye geliyor.Fenerbahçe'de derbi primi iddiası: 190 milyon TLSabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim ise Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi.Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi.Fenerbahçeli oyuncular, Aslantepe'de kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, prim, derbi