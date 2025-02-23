https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/fenerbahce-yonetiminden-esi-gorulmemis-derbi-primi-1093899135.html
Fenerbahçe yönetiminden eşi görülmemiş derbi primi
Fenerbahçe yönetiminden eşi görülmemiş derbi primi
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk mücadelesinde yarın Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetim takımı motive etmek için adeta gözünü... 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T11:06+0300
2025-02-23T11:06+0300
2025-02-23T11:06+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
ali koç
prim
derbi
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Süper Lig'in 25. haftasında yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefliyor.Fenerbahçe moralliTeknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına giren sarı lacivertlilerde, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın da etkisiyle moraller tavan yaptı.Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da formda bir şekilde derbiye geliyor.Fenerbahçe'de derbi primi iddiası: 190 milyon TLSabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim ise Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi.Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi.Fenerbahçeli oyuncular, Aslantepe'de kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/okan-buruktan-derbi-karari-cikti-muslera-mi-gunay-mi-1093897752.html
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jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, prim, derbi
jose mourinho, fenerbahçe, ali koç, prim, derbi
Fenerbahçe yönetiminden eşi görülmemiş derbi primi
Şampiyonluk mücadelesinde yarın Galatasaray ile kritik bir maça çıkacak olan Fenerbahçe'de, sarı lacivertli yönetim takımı motive etmek için adeta gözünü kararttı.
Süper Lig'in 25. haftasında yarın lider Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmeyi hedefliyor.
Teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi ile derbi havasına giren sarı lacivertlilerde, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamanın da etkisiyle moraller tavan yaptı.
Takımın öz güveni üst seviyeye doğru çıkarken teknik kadro da formda bir şekilde derbiye geliyor.
Fenerbahçe'de derbi primi iddiası: 190 milyon TL
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yönetim ise Samandıra'ya giderek takımla motivasyon toplantısı gerçekleştirecek.
Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek için derbinin primini hafta içerisinde açıklamayan yönetim, şampiyonluk yarışında olmazsa olmaz gözüyle bakılan kritik mücadele için çılgın bir rakam belirledi.
Sarı-lacivertli yöneticilerin kendi ceplerinden vermek kaydıyla yaklaşık 5 milyon Euro'luk (190 milyon TL) bir rakam belirledikleri iddia edildi.
Fenerbahçeli oyuncular, Aslantepe'de kazanıp zirvede farkı 3 puana düşürürse şu ana kadar görülmemiş bir ödülün de sahibi olacak.