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AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü
AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü
Sputnik Türkiye
Saat 17.46'da başlayan AK Parti MKYK yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başlayarak, yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
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AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü

18:05 23.02.2025 (güncellendi: 18:15 23.02.2025)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarAK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Saat 17.46'da başlayan AK Parti MKYK yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başlayarak, yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
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