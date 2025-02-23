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AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü
AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü
Sputnik Türkiye
Saat 17.46'da başlayan AK Parti MKYK yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi. 23.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-23T18:05+0300
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başlayarak, yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.
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mkyk, ak parti mkyk, son dakika
mkyk, ak parti mkyk, son dakika
AK Parti MKYK toplandı: Toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü
18:05 23.02.2025 (güncellendi: 18:15 23.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Saat 17.46'da başlayan AK Parti MKYK yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyelerinin katıldığı parti genel merkezindeki toplantı, saat 17.46'da başlayarak, yaklaşık 15 dakika sonra sona erdi.
Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşti.