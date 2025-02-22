https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/yuzlerce-kus-turune-ev-sahipligi-yapan-koycegiz-golu-sazlik-alaninda-yangin-cikti-1093894370.html
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla Köyceğiz Gölü yakınlarında Gedova Adası'nda sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T17:16+0300
2025-02-22T17:16+0300
2025-02-22T17:16+0300
türki̇ye
köyceğiz
yangın
yangın söndürme
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Muğla Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyorYüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlıklardaki yangın, yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/aydinda-kagit-fabrikasindaki-yangin-buyuyor-1093893668.html
türki̇ye
köyceğiz
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köyceğiz, yangın, yangın söndürme
köyceğiz, yangın, yangın söndürme
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı
Muğla Köyceğiz Gölü yakınlarında Gedova Adası'nda sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Muğla Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor
Yüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlıklardaki yangın, yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oluyor.