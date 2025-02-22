Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sağlıklı Ramazan’ menüsü enflasyonu aştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TMMOB Raporu: ‘Grand Kartal Otel’in dış cephe kaplamasında yanıcı madde kullanılmış’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
HAVA DURUMU
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
20:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:31
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HAVA DURUMU
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'yi etkiliyor
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/yuzlerce-kus-turune-ev-sahipligi-yapan-koycegiz-golu-sazlik-alaninda-yangin-cikti-1093894370.html
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı
Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Muğla Köyceğiz Gölü yakınlarında Gedova Adası'nda sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T17:16+0300
2025-02-22T17:16+0300
türki̇ye
köyceğiz
yangın
yangın söndürme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093894058_0:95:2757:1646_1920x0_80_0_0_5fa06ca064912569b18ddd07a1a05ce3.jpg
Muğla Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyorYüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlıklardaki yangın, yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/aydinda-kagit-fabrikasindaki-yangin-buyuyor-1093893668.html
türki̇ye
köyceğiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/16/1093894058_218:0:2539:1741_1920x0_80_0_0_b5aaa42bd4074885bb5711330875d6e7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köyceğiz, yangın, yangın söndürme
köyceğiz, yangın, yangın söndürme

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Köyceğiz Gölü sazlık alanında yangın çıktı

17:16 22.02.2025
© Ömer KundakçıKöyceğiz
Köyceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© Ömer Kundakçı
Abone ol
Muğla Köyceğiz Gölü yakınlarında Gedova Adası'nda sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Muğla Köyceğiz Gölü yakınındaki Gedova Adası mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler, karadan bölgeye ulaşım olmaması nedeniyle alevlerin yerleşim yerlerine ulaşma ihtimaline karşı tedbir aldı.
© Ömer KundakçıKöyceğiz
Köyceğiz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
Köyceğiz
© Ömer Kundakçı

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Yüzlerce kuş türü ve yaban hayatını barındıran sazlıklardaki yangın, yaklaşık 50 dönüm alanda etkili oluyor.
Söke yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
TÜRKİYE
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın büyüyor
17:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала