https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/aydinda-kagit-fabrikasindaki-yangin-buyuyor-1093893668.html
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın büyüyor
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın büyüyor
Sputnik Türkiye
Aydın Söke'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hala söndürülemedi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T17:06+0300
2025-02-22T17:06+0300
2025-02-22T17:06+0300
türki̇ye
i̇zmir
yangın
fabrika yangını
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Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın boyahaneye de sıçrarken çevre illerden de destek ekip istendi. Yangın hala sürüyor. Olay yerine gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, müdahalenin devam ettiğini ama hala kontrol altına alınamadığını söyledi. Hızla büyüdüİki kişinin dumandan etkilendiğini belirten Vali Canbolat, yangının saat sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıktığını, hızla büyüdüğünü, çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ifade ederek şunları kaydetti:"Burada kriz merkezimizi oluşturduk. Çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca çevre illerden de özellikle İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'den, takviye ekipler istedik. Arazöz ve tanker cinsi araçlar istedik. Onlardan bir kısmı geldi. Halen bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın yarım saat önce de yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı. Oraya müdahale edildi, etkisiz hale getirildi."Kontrol altına aldık diyemeyizVali Canbolat, yangına 61 araç ve 400 personelle müdahale edildiğini anlatarak "Bu konuda tedbirlerin artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yani yangının çıktığı anda şiddetli bir rüzgar var. Ciddi bir rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Şu aşamada müdahale devam ediyor ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250220/bursa-sanayi-sitesinde-dev-yangin-tum-is-yerini-kapladi-1093829195.html
türki̇ye
i̇zmir
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i̇zmir, yangın, fabrika yangını
i̇zmir, yangın, fabrika yangını
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın büyüyor
Aydın Söke'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın hala söndürülemedi.
Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın boyahaneye de sıçrarken çevre illerden de destek ekip istendi. Yangın hala sürüyor. Olay yerine gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat, müdahalenin devam ettiğini ama hala kontrol altına alınamadığını söyledi.
İki kişinin dumandan etkilendiğini belirten Vali Canbolat, yangının saat sıkıştırılmış atık kağıtların bulunduğu alanda çıktığını, hızla büyüdüğünü, çıkış sebebinin henüz bilinmediğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Burada kriz merkezimizi oluşturduk. Çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca çevre illerden de özellikle İzmir, Muğla, Manisa ve Denizli'den, takviye ekipler istedik. Arazöz ve tanker cinsi araçlar istedik. Onlardan bir kısmı geldi. Halen bir kısmı da yolda. Müdahalemiz devam ediyor. Yangın yarım saat önce de yandaki fabrikanın boyahanesine sıçradı. Oraya müdahale edildi, etkisiz hale getirildi."
Kontrol altına aldık diyemeyiz
Vali Canbolat, yangına 61 araç ve 400 personelle müdahale edildiğini anlatarak "Bu konuda tedbirlerin artırılması gerektiği kanaatindeyiz. Yani yangının çıktığı anda şiddetli bir rüzgar var. Ciddi bir rüzgar devam ediyor. Tek teselli, akşama doğru rüzgarın hızının biraz kaybolacak olması. Müdahalemize gece, gündüz demeden devam edeceğiz. Şu an için kontrol altına aldık diyemeyiz. Şu aşamada müdahale devam ediyor ama belli bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.