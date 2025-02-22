https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/washington-dc-belediye-baskani-muriel-bowser-baska-bir-yerin-51-eyalet-olacagi-konusuluyor-ama-51-1093881279.html
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser: Başka bir yerin 51. eyalet olacağı konuşuluyor ama 51. eyalet biz olacağız
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser: Başka bir yerin 51. eyalet olacağı konuşuluyor ama 51. eyalet biz olacağız
Sputnik Türkiye
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Trump'ın federal hükümetin başkentin yönetimini devralması yönündeki açıklamalarına yanıt vererek... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T00:58+0300
2025-02-22T00:58+0300
2025-02-22T00:58+0300
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ABD Başkanı Trump'a seslenen Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin eyalet statüsü kazanma hedefini vurguladı.Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump'ın federal hükümetin başkentin yönetimini devralması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Bowser, "Başka bir yerin 51. eyalet olacağı çok konuşuluyor ama 51. eyalet biz olacağız" ifadelerini kullanarak, Washington DC'nin eyalet statüsü kazanma hedefini bir kez daha vurguladı.Trump'ın eleştirilerine yanıtBowser, Trump'ın Washington DC'deki suç oranı ve evsizlikle ilgili iddialarını reddetti. "Sokakta kalan insan sayısı fazla değil" diyen Bowser, Trump'ın başkente dair bakış açısının "güncel olmayabileceğini" ve Kovid-19 salgını dönemindeki bir 'tabloya' dayandığını savundu. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini ve şehrin "güvenli hale getirilmesi" çağrısında bulunmuştu.Washington DC'nin özerklik sorunuWashington DC, 1973 yılında kabul edilen 'Home Rule Act' yasasıyla sınırlı bir özerkliğe sahip olsa da, ABD Kongresi'nin denetimine tabi olmaya devam ettiği açıklandı. Bu durum, başkentte yaşayanların diğer eyaletlerdeki halk ile eşit haklara sahip olmamasına neden olduğu ifade edildi. Bowser, bu duruma dikkat çekerek, "Bir başkanın ya da birkaç Kongre üyesinin bizim sınırlı özerkliğimizi ele geçirip geçiremeyeceği tartışması, diğer ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayışımızdan kaynaklanıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html
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abd, muriel bowser, washington, washington dc, washignton, donald trump, eyalet, eyalet meclisi, eyalet sistemi, 51. bölge, amerika, amerika birleşik devletleri
abd, muriel bowser, washington, washington dc, washignton, donald trump, eyalet, eyalet meclisi, eyalet sistemi, 51. bölge, amerika, amerika birleşik devletleri
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser: Başka bir yerin 51. eyalet olacağı konuşuluyor ama 51. eyalet biz olacağız
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, ABD Başkanı Trump'ın federal hükümetin başkentin yönetimini devralması yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, 51. eyalet olacaklarını duyurdu. Bowser, Trump'ın şehirdeki suç oranı ve evsizlikle ilgili iddialarını reddederken, DC'nin eşit haklara sahip olmadığını belirtti.
ABD Başkanı Trump'a seslenen Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, başkentin eyalet statüsü kazanma hedefini vurguladı.
Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Ulusal Basın Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Başkan Donald Trump'ın federal hükümetin başkentin yönetimini devralması yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Bowser, "Başka bir yerin 51. eyalet olacağı çok konuşuluyor ama 51. eyalet biz olacağız" ifadelerini kullanarak, Washington DC'nin eyalet statüsü kazanma hedefini bir kez daha vurguladı.
Trump'ın eleştirilerine yanıt
Bowser, Trump'ın Washington DC'deki suç oranı ve evsizlikle ilgili iddialarını reddetti. "Sokakta kalan insan sayısı fazla değil" diyen Bowser, Trump'ın başkente dair bakış açısının "güncel olmayabileceğini" ve Kovid-19 salgını dönemindeki bir 'tabloya' dayandığını savundu. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, federal hükümetin başkentin yönetimini devralması gerektiğini ve şehrin "güvenli hale getirilmesi" çağrısında bulunmuştu.
Washington DC'nin özerklik sorunu
Washington DC, 1973 yılında kabul edilen 'Home Rule Act' yasasıyla sınırlı bir özerkliğe sahip olsa da, ABD Kongresi'nin denetimine tabi olmaya devam ettiği açıklandı. Bu durum, başkentte yaşayanların diğer eyaletlerdeki halk ile eşit haklara sahip olmamasına neden olduğu ifade edildi. Bowser, bu duruma dikkat çekerek, "Bir başkanın ya da birkaç Kongre üyesinin bizim sınırlı özerkliğimizi ele geçirip geçiremeyeceği tartışması, diğer ABD vatandaşlarıyla aynı haklara sahip olmayışımızdan kaynaklanıyor" dedi.