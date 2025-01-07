https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın, Kanada'yı ABD'ye dahil etme planlarıyla ilgili konuşmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, böyle bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:33+0300
2025-01-07T23:33+0300
2025-01-07T23:33+0300
dünya
abd
justin trudeau
donald trump
eyalet
kanada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091363823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a84055c1c15ada87a54e5bb9fbe6dd8.jpg
Kanada'nın görevden ayrılan başbakanı Justin Trudeau, ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak katılması hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.Trudeau, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.Söz konusu paylaşımda Trudeau, şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/trumptan-cumhurbaskani-erdogan-ile-ilgili-aciklama-benim-arkadasim-ve-saygi-duydugum-biri-1092437643.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091363823_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_7a8c7a84d1ba786dae7b43148c76c98d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, justin trudeau, donald trump, eyalet, kanada
abd, justin trudeau, donald trump, eyalet, kanada
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın, Kanada'yı ABD'ye dahil etme planlarıyla ilgili konuşmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi.
Kanada'nın görevden ayrılan başbakanı Justin Trudeau, ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak katılması hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.
Trudeau, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.
Söz konusu paylaşımda Trudeau, şu ifadelerde bulundu:
"Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali sıfırdır.
Her iki ülkedeki işçiler ve topluluklar, birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlıyor."