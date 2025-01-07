Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'TÜVTÜRK bir Türk şirketi değil'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Aile hekimlerinden yönetmeliğe tepki: İş bıraktılar
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: 'Enflasyon farkı bir zam değildir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Hobilerin Ruh Sağlığımıza Katkısı: Günlük Hayatta Yaratıcılık ve İyilik Hali
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Sosyal medyada şiddetin canlı yayınlanması nelere yol açıyor?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Dünyada ve Türkiye’de 2025 ekonomi tahminleri
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Venezüella muhalefeti, ABD ile ortak hareket ettiğini hiçbir zaman gizlemedi’
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Umur Tugay Yücel: 'Suriye'deki istikrarsızlığın ve güvensizliğin en büyük zararını yaşayacak ülke Türkiye'dir'
19:07
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/kanada-basbakani-trudeau-kanadanin-abdye-dahil-olma-ihtimali-yok-1092439273.html
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın, Kanada'yı ABD'ye dahil etme planlarıyla ilgili konuşmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, böyle bir... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:33+0300
2025-01-07T23:33+0300
dünya
abd
justin trudeau
donald trump
eyalet
kanada
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091363823_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a84055c1c15ada87a54e5bb9fbe6dd8.jpg
Kanada'nın görevden ayrılan başbakanı Justin Trudeau, ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak katılması hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.Trudeau, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.Söz konusu paylaşımda Trudeau, şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/trumptan-cumhurbaskani-erdogan-ile-ilgili-aciklama-benim-arkadasim-ve-saygi-duydugum-biri-1092437643.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0a/1091363823_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_7a8c7a84d1ba786dae7b43148c76c98d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, justin trudeau, donald trump, eyalet, kanada
abd, justin trudeau, donald trump, eyalet, kanada

Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'nın ABD'ye dahil olma ihtimali yok

23:33 07.01.2025
© AP Photo / Frank AugsteinTrump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti
Trump: Büyük Eyalet Kanada'nın Valisi Trudeau ile akşam yemeği yemek benim için büyük zevkti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Abone ol
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Trump'ın, Kanada'yı ABD'ye dahil etme planlarıyla ilgili konuşmalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt vererek, böyle bir ihtimalin bulunmadığını söyledi.
Kanada'nın görevden ayrılan başbakanı Justin Trudeau, ABD seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak katılması hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.
Trudeau, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Kanada'nın ABD'ye katılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.
Söz konusu paylaşımda Trudeau, şu ifadelerde bulundu:
"Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olma ihtimali sıfırdır.
Her iki ülkedeki işçiler ve topluluklar, birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlıyor."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
DÜNYA
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: 'Benim dostum ve saygı duyduğum biri'
21:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала