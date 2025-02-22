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Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu
Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu
Sputnik Türkiye
Euphoria dizisinde 'Jules' karakterini canlandıran Hunter Schafer, Trump'ın 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' kararının ardından pasaportunu... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yemininde bahsettiği, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' politikası uygulanmaya başlandı. 'Euphoria' dizisinin yıldızı Hunter Schafer, pasaportundaki cinsiyetinin 'erkek' olarak belirtildiğini açıkladı.'Başvuruda cinsiyete kadın yazdım, erkek olarak değiştirdiler'Schafer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinsiyet belirteçlerini ilk olarak ergenlik yıllarında ehliyetini ilk aldığında değiştirdiğini açıkladı. Kaybolması sebebiyle tekrar pasaport çıkarmak zorunda kaldığını ifade eden Schafer, "Sürecin hiçbir kısmı farklı değildi. Her zamanki gibi her şeyi doldurdum. Kadın yazdım ve bugün aldığımda ve açtığımda, işareti erkek olarak değiştirmişlerdi" şeklinde konuştu.'Bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi..'Konuşmasının devamında Schafer, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Bir mektup ve bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi s… . Bununla ilgili ne yapmam gerektiğine dair gerçekten bir cevabım yok ama bunu paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gerçek. Yani evet, s…" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-disisleri-bakani-rubiodan-talimat-amerikan-pasaportlarindaki-x-secenegi-kaldiriliyor-1092996404.html
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donald trump, abd, euphoria , cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği
donald trump, abd, euphoria , cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği

Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu

02:22 22.02.2025
© AP Photo / Evan AgostiniHonoree Hunter Schafer attends the GQ Global Creativity Awards at WSA Building on Thursday, April 11, 2024, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP)
Honoree Hunter Schafer attends the GQ Global Creativity Awards at WSA Building on Thursday, April 11, 2024, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Evan Agostini
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Euphoria dizisinde 'Jules' karakterini canlandıran Hunter Schafer, Trump'ın 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' kararının ardından pasaportunu değiştirince cinsiyetine 'erkek' yazıldığını söyledi.
ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yemininde bahsettiği, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' politikası uygulanmaya başlandı. 'Euphoria' dizisinin yıldızı Hunter Schafer, pasaportundaki cinsiyetinin 'erkek' olarak belirtildiğini açıkladı.

'Başvuruda cinsiyete kadın yazdım, erkek olarak değiştirdiler'

Schafer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinsiyet belirteçlerini ilk olarak ergenlik yıllarında ehliyetini ilk aldığında değiştirdiğini açıkladı. Kaybolması sebebiyle tekrar pasaport çıkarmak zorunda kaldığını ifade eden Schafer, "Sürecin hiçbir kısmı farklı değildi. Her zamanki gibi her şeyi doldurdum. Kadın yazdım ve bugün aldığımda ve açtığımda, işareti erkek olarak değiştirmişlerdi" şeklinde konuştu.

'Bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi..'

Konuşmasının devamında Schafer, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Bir mektup ve bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi s… . Bununla ilgili ne yapmam gerektiğine dair gerçekten bir cevabım yok ama bunu paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gerçek. Yani evet, s…" ifadelerini kullandı.
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