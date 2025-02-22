https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/unlu-oyuncuya-trumpin-karari-sonrasi-erkek-pasaportu-verildi-sert-konustu-1093881600.html

Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu

Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu

Sputnik Türkiye

Euphoria dizisinde 'Jules' karakterini canlandıran Hunter Schafer, Trump'ın 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' kararının ardından pasaportunu... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T02:22+0300

2025-02-22T02:22+0300

2025-02-22T02:22+0300

dünya

donald trump

abd

euphoria

cinsiyet

cinsiyet değiştirme

cinsiyet değişikliği

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ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yemininde bahsettiği, 'erkek ve kadın olarak sadece iki cinsiyet vardır' politikası uygulanmaya başlandı. 'Euphoria' dizisinin yıldızı Hunter Schafer, pasaportundaki cinsiyetinin 'erkek' olarak belirtildiğini açıkladı.'Başvuruda cinsiyete kadın yazdım, erkek olarak değiştirdiler'Schafer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cinsiyet belirteçlerini ilk olarak ergenlik yıllarında ehliyetini ilk aldığında değiştirdiğini açıkladı. Kaybolması sebebiyle tekrar pasaport çıkarmak zorunda kaldığını ifade eden Schafer, "Sürecin hiçbir kısmı farklı değildi. Her zamanki gibi her şeyi doldurdum. Kadın yazdım ve bugün aldığımda ve açtığımda, işareti erkek olarak değiştirmişlerdi" şeklinde konuştu.'Bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi..'Konuşmasının devamında Schafer, Trump yönetimini sert sözlerle eleştirerek, "Bir mektup ve bir pasaport bunu değiştiremez ve bu yönetimi s… . Bununla ilgili ne yapmam gerektiğine dair gerçekten bir cevabım yok ama bunu paylaşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu gerçek. Yani evet, s…" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-disisleri-bakani-rubiodan-talimat-amerikan-pasaportlarindaki-x-secenegi-kaldiriliyor-1092996404.html

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donald trump, abd, euphoria , cinsiyet, cinsiyet değiştirme, cinsiyet değişikliği