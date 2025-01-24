https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-disisleri-bakani-rubiodan-talimat-amerikan-pasaportlarindaki-x-secenegi-kaldiriliyor-1092996404.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan talimat: Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneği kaldırılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan talimat: Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneği kaldırılıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD pasaportlarında cinsiyet belirtmek için kullanılan kısımda kullanılan "X" seçeneğini kaldırma talimatı verdi. Rubio... 24.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-24T00:57+0300

2025-01-24T00:57+0300

2025-01-24T00:57+0300

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pasaport

cinsiyet

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ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 'Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu' belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD vatandaşlarının pasaportlarındaki 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışında, eşcinsel ve trans bireyler için açılan 'X' seçeneğinin kaldırılması talimatı verdi.Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır" ifadesine yer verdi.Donald Trump, yemin töreninde ABD'nin bundan sonra 'kadın' ve 'erkek' olmak üzere sadece 2 cinsiyeti tanıyacağına dair ifadelerde bulunmuştu. Ardından sadece iki cinsiyetin tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-imzaladi-kennedy-suikasti-belgelerinin-gizliligi-kaldirildi-1092995773.html

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abd, marco rubio, donald trump, amerika, pasaport, cinsiyet