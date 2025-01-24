https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/abd-disisleri-bakani-rubiodan-talimat-amerikan-pasaportlarindaki-x-secenegi-kaldiriliyor-1092996404.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan talimat: Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneği kaldırılıyor
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan talimat: Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneği kaldırılıyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD pasaportlarında cinsiyet belirtmek için kullanılan kısımda kullanılan "X" seçeneğini kaldırma talimatı verdi. Rubio... 24.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-24T00:57+0300
2025-01-24T00:57+0300
2025-01-24T00:57+0300
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ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 'Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu' belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD vatandaşlarının pasaportlarındaki 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışında, eşcinsel ve trans bireyler için açılan 'X' seçeneğinin kaldırılması talimatı verdi.Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır" ifadesine yer verdi.Donald Trump, yemin töreninde ABD'nin bundan sonra 'kadın' ve 'erkek' olmak üzere sadece 2 cinsiyeti tanıyacağına dair ifadelerde bulunmuştu. Ardından sadece iki cinsiyetin tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250124/trump-imzaladi-kennedy-suikasti-belgelerinin-gizliligi-kaldirildi-1092995773.html
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abd, marco rubio, donald trump, amerika, pasaport, cinsiyet
abd, marco rubio, donald trump, amerika, pasaport, cinsiyet
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan talimat: Amerikan pasaportlarındaki 'X' seçeneği kaldırılıyor
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD pasaportlarında cinsiyet belirtmek için kullanılan kısımda kullanılan "X" seçeneğini kaldırma talimatı verdi. Rubio açıklamasında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır" ifadesine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı ve 'Amerika'nın resmi politikasına göre sadece kadın ve erkek şeklinde iki cinsiyetin olduğunu' belirten başkanlık kararnamesinin ardından harekete geçen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD vatandaşlarının pasaportlarındaki 'kadın' ve 'erkek' seçenekleri dışında, eşcinsel ve trans bireyler için açılan 'X' seçeneğinin kaldırılması talimatı verdi.
Amerikan Intercept haber platformunda yer alan ve Rubio'nun kurum içinde gönderdiği yazılı talimata dayandırılan habere göre, Rubio, ilgili talimatında, "ABD'nin resmi politikası, cinsiyetin değişebilir olmadığıdır" ifadesine yer verdi.
Donald Trump, yemin töreninde ABD'nin bundan sonra 'kadın' ve 'erkek' olmak üzere sadece 2 cinsiyeti tanıyacağına dair ifadelerde bulunmuştu. Ardından sadece iki cinsiyetin tanınacağına ilişkin kararname imzalamıştı.