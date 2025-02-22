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Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan hayatını kaybetti: Orhan Erpek kimdir?
Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan hayatını kaybetti: Orhan Erpek kimdir?
Sputnik Türkiye
Eskişehirspor’un efsane amigosu “Amigo Orhan” lakabıyla tanınan Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun ilk amigosu olarak kabul edilen... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T13:53+0300
2025-02-22T13:53+0300
spor
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orhan erpek
amigo
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Türk futbolunun ilk amigosu olarak kabul edilen ve Eskişehirspor tribünlerinin efsaneleşen ismi haline gelen "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Eskişehirspor tribünlerine liderlik eden ve Anadolu tribün kültürüne büyük katkılar sağlayan Erpek, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Eskişehirspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Erpek’in evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Orhan Erpek’in evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, vefat haberini şu sözlerle paylaştı:“Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”Amigo Orhan Kimdir?Orhan Erpek, Türkiye futbol tarihine "ilk amigo" olarak adını yazdırmış efsane bir isimdi. 1965 yılında Eskişehirspor’un kurulmasıyla birlikte amigoluk yapmaya başlayan Erpek, aynı zamanda DSİ’de memur olarak görev yapıyordu.Türk tribün kültürüne katkıları büyükAmigo Orhan, Eskişehirspor taraftarlarının ve Anadolu tribün kültürünün en önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Sadece Eskişehirspor için değil, Türk futbol tribünleri için de öncü bir isimdi.Onun en büyük miraslarından biri, tribünlerde dostane rekabeti teşvik eden centilmenliği, ağır başlı duruşu ve rakip taraftarlarla bile kurduğu iyi ilişkilerdi. Anadolu kulüplerinin sesi olmayı hedefleyen Amigo Orhan, İstanbul takımlarına karşı Anadolu kulüplerinin birlikteliğini simgeleyen figürlerden biri oldu.Eskişehirspor ve tribün kültürüne bıraktığı mirasAmigo Orhan’ın öncülük ettiği tribün kültürü, Eskişehirspor taraftarlarının kimliğini oluşturdu. Eskişehirspor taraftarları, onun liderliğinde:Onun sayesinde Eskişehirspor tribünleri, Anadolu futbolunun en ateşli ama en centilmen taraftar gruplarından biri haline geldi.Türk futbolunun unutulmaz i̇simlerinden biri olduOrhan Erpek, tribünlerde sadece tezahürat yapan bir amigo değil, futbol kültürünü şekillendiren önemli bir figürdü. Onun sayesinde Anadolu tribünleri bir kimlik kazandı ve futbolun sadece saha içinde değil, tribünlerde de bir ruh taşıdığı gösterildi.
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haberler, orhan erpek , amigo, eskişehirspor
haberler, orhan erpek , amigo, eskişehirspor

Türk futbolunun ilk amigosu Amigo Orhan hayatını kaybetti: Orhan Erpek kimdir?

13:53 22.02.2025
© FotoğrafOrhan Erpek
Orhan Erpek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© Fotoğraf
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Eskişehirspor’un efsane amigosu “Amigo Orhan” lakabıyla tanınan Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Türk futbolunun ilk amigosu olarak kabul edilen Erpek, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Peki, Orhan Erpek kimdir?
Türk futbolunun ilk amigosu olarak kabul edilen ve Eskişehirspor tribünlerinin efsaneleşen ismi haline gelen "Amigo Orhan" lakaplı Orhan Erpek, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllar Eskişehirspor tribünlerine liderlik eden ve Anadolu tribün kültürüne büyük katkılar sağlayan Erpek, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle bir süredir tedavi görüyordu. Eskişehirspor Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Erpek’in evinde hayatını kaybettiğini duyurdu.
Eskişehirspor Kulübü, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, Orhan Erpek’in evinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Kulüp, vefat haberini şu sözlerle paylaştı:
“Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek’e Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.”

Amigo Orhan Kimdir?

Orhan Erpek, Türkiye futbol tarihine "ilk amigo" olarak adını yazdırmış efsane bir isimdi. 1965 yılında Eskişehirspor’un kurulmasıyla birlikte amigoluk yapmaya başlayan Erpek, aynı zamanda DSİ’de memur olarak görev yapıyordu.

Türk tribün kültürüne katkıları büyük

Amigo Orhan, Eskişehirspor taraftarlarının ve Anadolu tribün kültürünün en önemli figürlerinden biri olarak hafızalarda yer etti. Sadece Eskişehirspor için değil, Türk futbol tribünleri için de öncü bir isimdi.
Onun en büyük miraslarından biri, tribünlerde dostane rekabeti teşvik eden centilmenliği, ağır başlı duruşu ve rakip taraftarlarla bile kurduğu iyi ilişkilerdi. Anadolu kulüplerinin sesi olmayı hedefleyen Amigo Orhan, İstanbul takımlarına karşı Anadolu kulüplerinin birlikteliğini simgeleyen figürlerden biri oldu.

Eskişehirspor ve tribün kültürüne bıraktığı miras

Amigo Orhan’ın öncülük ettiği tribün kültürü, Eskişehirspor taraftarlarının kimliğini oluşturdu. Eskişehirspor taraftarları, onun liderliğinde:
Türkiye’nin ilk tribün koreografisini gerçekleştirdi,
İlk bandolu tribün grubu olarak tarihe geçti,
Centilmenliği ve saygıyı ön planda tutarak tribün kültürünü geliştirdi.
Onun sayesinde Eskişehirspor tribünleri, Anadolu futbolunun en ateşli ama en centilmen taraftar gruplarından biri haline geldi.

Türk futbolunun unutulmaz i̇simlerinden biri oldu

Orhan Erpek, tribünlerde sadece tezahürat yapan bir amigo değil, futbol kültürünü şekillendiren önemli bir figürdü. Onun sayesinde Anadolu tribünleri bir kimlik kazandı ve futbolun sadece saha içinde değil, tribünlerde de bir ruh taşıdığı gösterildi.
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