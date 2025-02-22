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Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Mobil uygulama ile şikâyet dönemi başlıyor, fiyat artışları anında bildirilecek
Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Mobil uygulama ile şikâyet dönemi başlıyor, fiyat artışları anında bildirilecek
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla geliştirdiği Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması’na yeni modüller ekledi... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı'ndan HFA Mobil Uygulaması’nın kullanımının yaygınlaştığı vurgulanarak, bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarıyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulama, şeffaf ve adil bir ticari ortam oluşturmayı desteklemek amacıyla geliştirildi.Vatandaşlar, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde fiyat artışlarını kolayca bildirebilecek ve şikâyetler yetkili mercilere hızla iletilecek.Tespit edilen her şikâyet incelenecekTicaret Bakanlığı, gelen bildirimlerin titizlikle inceleneceğini ve gerekirse ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli müdahalelerin yapılacağını açıkladı. “Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilecektir.” ifadeleriyle, fiyat denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı.Tüketici hakları ve piyasa dengesi korunacakMobil uygulamanın, sadece haksız fiyat artışlarını tespit etmekle kalmayıp, tüketici haklarının korunmasına ve piyasalarda adil rekabet ortamının oluşturulmasına da katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların bildirimleri sayesinde, haksız fiyat artışlarının önlenebileceğini ve piyasada daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenebileceğini ifade etti.Yeni özellikler: Fotoğraf ve konum ekleme imkânıBakanlık, HFA Mobil Uygulaması’na eklenen yeni özelliklerle denetim sürecini daha etkili hale getirdiğini duyurdu. Uygulamaya girişler e-Devlet hesapları üzerinden yapılabilecek.Gelen güncellemelerle birlikte artık kullanıcılar:Bakanlık çalışmalarını sürdürecekTicaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve adil ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/resmi-gazetede-yayimlandi-liselerde-yeni-donem-dikkat-ceken-devamsizlik-karari-1093885132.html
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ticaret bakanlığı, uygulama, mobil uygulama, e-devlet, e-devlet kapısı
ticaret bakanlığı, uygulama, mobil uygulama, e-devlet, e-devlet kapısı

Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Mobil uygulama ile şikâyet dönemi başlıyor, fiyat artışları anında bildirilecek

10:52 22.02.2025
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Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarını engellemek amacıyla geliştirdiği Haksız Fiyat Artışı (HFA) Bildirimi Mobil Uygulaması’na yeni modüller ekledi. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden giriş yaparak fiyat şikâyetlerini konum ve fotoğraf ekleyerek yetkililere anında iletebilecek.
Ticaret Bakanlığı'ndan HFA Mobil Uygulaması’nın kullanımının yaygınlaştığı vurgulanarak, bazı işletmelerin haksız fiyat artışlarıyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Uygulama, şeffaf ve adil bir ticari ortam oluşturmayı desteklemek amacıyla geliştirildi.
Vatandaşlar, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde fiyat artışlarını kolayca bildirebilecek ve şikâyetler yetkili mercilere hızla iletilecek.

Tespit edilen her şikâyet incelenecek

Ticaret Bakanlığı, gelen bildirimlerin titizlikle inceleneceğini ve gerekirse ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli müdahalelerin yapılacağını açıkladı. “Bildirilen her olay detaylı biçimde incelemeye alınacak ve vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilecektir.” ifadeleriyle, fiyat denetimlerinin sıkılaştırılacağı vurgulandı.

Tüketici hakları ve piyasa dengesi korunacak

Mobil uygulamanın, sadece haksız fiyat artışlarını tespit etmekle kalmayıp, tüketici haklarının korunmasına ve piyasalarda adil rekabet ortamının oluşturulmasına da katkı sağladığı belirtildi. Yetkililer, vatandaşların bildirimleri sayesinde, haksız fiyat artışlarının önlenebileceğini ve piyasada daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenebileceğini ifade etti.

Yeni özellikler: Fotoğraf ve konum ekleme imkânı

Bakanlık, HFA Mobil Uygulaması’na eklenen yeni özelliklerle denetim sürecini daha etkili hale getirdiğini duyurdu. Uygulamaya girişler e-Devlet hesapları üzerinden yapılabilecek.
Gelen güncellemelerle birlikte artık kullanıcılar:
5 adet fotoğraf yükleyerek kanıt sunabilecek,
Konum ekleme özelliği ile fiyat bildirimi yaptığı yeri doğrudan belirtebilecek,
Daha uzun açıklamalar ekleyerek detaylı bilgi verebilecek.

Bakanlık çalışmalarını sürdürecek

Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması ve adil ticari hayatın sağlanması amacıyla çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
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