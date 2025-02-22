https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/resmi-gazetede-yayimlandi-liselerde-yeni-donem-dikkat-ceken-devamsizlik-karari-1093885132.html

Resmi Gazete'de yayımlandı, liselerde yeni dönem: Dikkat çeken devamsızlık kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı, liselerde yeni dönem: Dikkat çeken devamsızlık kararı

Sputnik Türkiye

Millî Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarının işleyişini yeniden düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T09:52+0300

2025-02-22T09:52+0300

2025-02-22T09:52+0300

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Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri hakkında değişiklikleri içeren 'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni yönetmelik ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir değişiklik yapıldı. Bu okullara atanan öğretmenler ve yöneticiler, Millî Eğitim Akademisi'nde Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmak zorunda olacak.Ayrıca, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçim, değerlendirme ve izleme süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlarla, okul seçiminde şeffaflık ve objektiflik artırılacak.Beden Eğitimi Dersinde özel eğitim öğrencilerine rapor şartıBeden eğitimi derslerinde özel gereksinimi olan öğrenciler, etkinliklere katılamayacakları durumlarda rapor almak zorunda olacak. Böylece, öğrencilerin sağlık durumlarının resmi olarak belgelenmesi sağlanacak.Diploma kaybolursa yenisi verilmeyecekYeni yönetmelikle birlikte kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranan diplomalar yeniden düzenlenmeyecek. Bunun yerine, öğrencilere öğrenim durum belgesi verilecek.Devamsızlık yapan öğrenciler i̇çin yeni uygulamaDevamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak okula devam edebilecek. Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerine daha kolay adapte olmaları hedefleniyor.Yabancı uyruklu öğrencilere denklik kolaylığıYabancı uyruklu öğrenciler, yeni yönetmelik kapsamında denklik işlemlerine ilişkin bazı kolaylıklardan yararlanabilecek. Bu öğrenciler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacak.Okullarda yönetici ve öğretmen düzenlemeleri

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akomdan-istanbula-son-dakika-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-saat-verildi-kar-kalinligi-30-santimetreyi-1093883985.html

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