https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/resmi-gazetede-yayimlandi-liselerde-yeni-donem-dikkat-ceken-devamsizlik-karari-1093885132.html
Resmi Gazete'de yayımlandı, liselerde yeni dönem: Dikkat çeken devamsızlık kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı, liselerde yeni dönem: Dikkat çeken devamsızlık kararı
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarının işleyişini yeniden düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T09:52+0300
2025-02-22T09:52+0300
2025-02-22T09:52+0300
türki̇ye
resmi gazete
devamsızlık
lise
rapor
diploma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri hakkında değişiklikleri içeren 'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.Yeni yönetmelik ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir değişiklik yapıldı. Bu okullara atanan öğretmenler ve yöneticiler, Millî Eğitim Akademisi'nde Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmak zorunda olacak.Ayrıca, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçim, değerlendirme ve izleme süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlarla, okul seçiminde şeffaflık ve objektiflik artırılacak.Beden Eğitimi Dersinde özel eğitim öğrencilerine rapor şartıBeden eğitimi derslerinde özel gereksinimi olan öğrenciler, etkinliklere katılamayacakları durumlarda rapor almak zorunda olacak. Böylece, öğrencilerin sağlık durumlarının resmi olarak belgelenmesi sağlanacak.Diploma kaybolursa yenisi verilmeyecekYeni yönetmelikle birlikte kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranan diplomalar yeniden düzenlenmeyecek. Bunun yerine, öğrencilere öğrenim durum belgesi verilecek.Devamsızlık yapan öğrenciler i̇çin yeni uygulamaDevamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak okula devam edebilecek. Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerine daha kolay adapte olmaları hedefleniyor.Yabancı uyruklu öğrencilere denklik kolaylığıYabancı uyruklu öğrenciler, yeni yönetmelik kapsamında denklik işlemlerine ilişkin bazı kolaylıklardan yararlanabilecek. Bu öğrenciler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacak.Okullarda yönetici ve öğretmen düzenlemeleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akomdan-istanbula-son-dakika-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-saat-verildi-kar-kalinligi-30-santimetreyi-1093883985.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f85117a5949f802ce8139d6beba24d99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
resmi gazete, devamsızlık, lise, rapor, diploma
resmi gazete, devamsızlık, lise, rapor, diploma
Resmi Gazete'de yayımlandı, liselerde yeni dönem: Dikkat çeken devamsızlık kararı
Millî Eğitim Bakanlığı, ortaöğretim kurumlarının işleyişini yeniden düzenleyen "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Yeni düzenleme, öğretmen atamaları, öğrenci nakilleri, devamsızlık kuralları ve diploma işlemleri gibi birçok konuyu kapsıyor.
Okulların işleyişi, öğretmen görevlendirmeleri, öğrenci nakilleri ve diploma düzenlemeleri hakkında değişiklikleri içeren 'Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni yönetmelik ile merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda görev yapacak öğretmen ve yöneticiler için önemli bir değişiklik yapıldı. Bu okullara atanan öğretmenler ve yöneticiler, Millî Eğitim Akademisi'nde Bakanlık tarafından belirlenen eğitimlere katılmak zorunda olacak.
Ayrıca, Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Okulların seçim, değerlendirme ve izleme süreçleri yeniden düzenlendi. İl ve Bakanlık düzeyinde oluşturulacak komisyonlarla, okul seçiminde şeffaflık ve objektiflik artırılacak.
Beden Eğitimi Dersinde özel eğitim öğrencilerine rapor şartı
Beden eğitimi derslerinde özel gereksinimi olan öğrenciler, etkinliklere katılamayacakları durumlarda rapor almak zorunda olacak. Böylece, öğrencilerin sağlık durumlarının resmi olarak belgelenmesi sağlanacak.
Diploma kaybolursa yenisi verilmeyecek
Yeni yönetmelikle birlikte kaybolan veya kullanılamayacak derecede yıpranan diplomalar yeniden düzenlenmeyecek. Bunun yerine, öğrencilere öğrenim durum belgesi verilecek.
Devamsızlık yapan öğrenciler i̇çin yeni uygulama
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında bir işletme ile sözleşme imzalayarak okula devam edebilecek. Böylece öğrencilerin eğitim süreçlerine daha kolay adapte olmaları hedefleniyor.
Yabancı uyruklu öğrencilere denklik kolaylığı
Yabancı uyruklu öğrenciler, yeni yönetmelik kapsamında denklik işlemlerine ilişkin bazı kolaylıklardan yararlanabilecek. Bu öğrenciler, ekim ayının sonuna kadar kayıt yaptırmaları halinde diploma almaya hak kazanacak.
Okullarda yönetici ve öğretmen düzenlemeleri
Alanı atölye veya laboratuvar öğretmenliği olan bir müdür yardımcısı bulunmuyorsa
, gerekli şartları taşıyan başka bir müdür yardımcısı bu görevi üstlenebilecek.
Yabancı dil öğretmenleri
, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimlere tabi tutulacak
.
Türk Dili ve Edebiyatı ile Yabancı Dil derslerinde sorumluluk sınavları
, yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak
.