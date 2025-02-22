https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/soguk-kalbe-zarar-uzmanlar-kalp-hastalarini-uyariyor-1093887840.html

'Soğuk kalbe zarar': Uzmanlar kalp hastalarını uyarıyor

'Soğuk kalbe zarar': Uzmanlar kalp hastalarını uyarıyor

Sputnik Türkiye

Uzmanlar, soğuk havaların kalp hastaları için ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti. Damar büzüşmesiyle tetiklenen kalp krizi ve yüksek tansiyon risklerine... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T12:02+0300

2025-02-22T12:02+0300

2025-02-22T12:02+0300

sağlik

türkiye

karadeniz teknik üniversitesi (ktü)

dünya sağlık örgütü (dsö)

sağlık

yaşam

kalp hastalıkları

soğuk hava

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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kutlu, soğuk havaların kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek özellikle kalp hastalarını uyardı. Kutlu, soğuk ve rüzgarlı havalarda damarların büzüşebileceğini, bunun da kalp hastalarında ciddi risklere yol açabileceğini belirtti.“Sağlıklı bireylerde sorun yaratmayan soğuk hava, kalp damar hastalıkları olan kişilerde damar daralmasına neden olarak kalp krizi riskini artırabiliyor” diyen Kutlu, kalp hastalarının soğuk havalarda uzun süre dışarıda kalmamaları gerektiğini vurguladı.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yılda yaklaşık 18 milyon kişinin kalp hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Kutlu, Türkiye’de bu sayının 200 bin civarında olduğunu hatırlattı.Soğuk havalarda kalbin daha fazla çalıştığını ve bunun kan basıncını artırdığını belirten Kutlu, “Bu durum, özellikle koroner arter hastalarında göğüs ağrısı gibi şikayetlere yol açabiliyor. Aynı zamanda enfeksiyonlara yatkınlık da artıyor. Grip ve zatürre gibi hastalıklar kalp hastaları için ekstra risk oluşturuyor” dedi.Kalp hastalarına grip ve zatürre aşısı yaptırmalarını öneren Kutlu, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve bol sıvı tüketiminin önemini vurguladı. Ancak soğuk havalarda rüzgara karşı yürümekten kaçınılması gerektiğini de ekledi.Tansiyon hastalarına ise ilaçlarını düzenli kullanmaları ve kan basıncını sık sık kontrol etmeleri çağrısında bulunan Kutlu, grip ilaçlarının bazı etken maddelerinin kan basıncını yükseltebileceğini belirterek doktor tavsiyesi olmadan bu tür ilaçların kullanılmaması gerektiğini söyledi.Kutlu, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya çarpıntı gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, bu durumda mutlaka bir doktora başvurulması gerektiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/zona-tehlikesinin-farkinda-misiniz-her-3-kisiden-1ini-tehdit-ediyor-1093866467.html

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kalp hastaları, soğuk hava, damar daralması, kalp krizi riski, tansiyon hastaları, kış aylarında kalp sağlığı, grip aşısı, zatürre riski, göğüs ağrısı, nefes darlığı