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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akomdan-istanbula-son-dakika-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-saat-verildi-kar-kalinligi-30-santimetreyi-1093883985.html
AKOM'dan İstanbul'a son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı, saat verildi: Kar kalınlığı 30 santimetreyi gördü
AKOM'dan İstanbul'a son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı, saat verildi: Kar kalınlığı 30 santimetreyi gördü
Sputnik Türkiye
İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Dört gündür etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T09:25+0300
2025-02-22T09:25+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
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İstanbul’da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırdı. Özellikle kentin kuzey ilçelerinde tipi şeklinde görülen kar, öğleden sonra daha da yoğunlaşacak. Meteoroloji uzmanları, bu gece İstanbul’da kışın en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını belirtti.Meteoroloji’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar öğle saatlerine kadar devam edecek yağışların ardından pazartesi sabahına kadar il genelinde buzlanma ve don olayları etkili olacak.”Yetkililer, sürücüleri ve yayaları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.AKOM’dan İstanbul i̇çin kritik uyarıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul genelinde kar yağışının oluşturduğu etkileri ve tahminleri paylaştı. Açıklamada, İstanbul'un farklı bölgelerinde kar kalınlıklarının 3 ila 30 cm arasında değiştiği bildirildi. AKOM, kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceğini ve sıcaklıkların 2°C civarında seyredeceğini duyurdu.AKOM açıklamasında şunlar yer aldı:"Erken saatlerden (01.00) itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı neticesinde İstanbul'un güney bölgelerinde 3-10 cm, orta bölgelerde 10-20 cm ve kuzey bölgelerde 20-30 cm aralığında kar kalınlıkları ölçülmüştür. Kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların 2°C'ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbulda-kar-firtinasi-meteorolojiden-14-il-icin-sari-ve-turuncu-uyari-yeni-alarm-verildi-1093882538.html
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akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
akom, istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

AKOM'dan İstanbul'a son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı, saat verildi: Kar kalınlığı 30 santimetreyi gördü

09:25 22.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İstanbul, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalmaya devam ediyor. Dört gündür etkili olan kar yağışı, dün akşam saatlerinden itibaren yeniden şiddetlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamalara göre, kar yağışının bugün kuvvetlenmesi bekleniyor. Peki, kar yağışı kaç gün sürecek?
İstanbul’da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren yeniden etkisini artırdı. Özellikle kentin kuzey ilçelerinde tipi şeklinde görülen kar, öğleden sonra daha da yoğunlaşacak. Meteoroloji uzmanları, bu gece İstanbul’da kışın en soğuk gecelerinden birinin yaşanacağını belirtti.
Meteoroloji’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar öğle saatlerine kadar devam edecek yağışların ardından pazartesi sabahına kadar il genelinde buzlanma ve don olayları etkili olacak.”
Yetkililer, sürücüleri ve yayaları buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

AKOM’dan İstanbul i̇çin kritik uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da İstanbul genelinde kar yağışının oluşturduğu etkileri ve tahminleri paylaştı. Açıklamada, İstanbul'un farklı bölgelerinde kar kalınlıklarının 3 ila 30 cm arasında değiştiği bildirildi. AKOM, kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edeceğini ve sıcaklıkların 2°C civarında seyredeceğini duyurdu.
AKOM açıklamasında şunlar yer aldı:
"Erken saatlerden (01.00) itibaren il genelinde etkili olan kar yağışı neticesinde İstanbul'un güney bölgelerinde 3-10 cm, orta bölgelerde 10-20 cm ve kuzey bölgelerde 20-30 cm aralığında kar kalınlıkları ölçülmüştür. Kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği, sıcaklıkların 2°C'ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor."
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