https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1093872506.html

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem

Sputnik Türkiye

Erzurum'da deprem! Kandilli, 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü. İşte 21 Şubat 2025 son depremler listesi

2025-02-21T15:40+0300

2025-02-21T15:40+0300

2025-02-21T16:02+0300

son depremler

deprem

deprem son dakika

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

kandilli

kandilli rasathanesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090078785_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_fc91569bd6534e9073225c1842dbd19b.jpg

Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesine göz atıyor. Türkiye’deki güncel deprem hareketliliğini takip etmek isteyenler için en son depremler listesi, saatleri ve büyüklükleri düzenli olarak güncelleniyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:27’de kaydedilen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.AFAD, Erzurum'daki depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html

kandilli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad son depremler, kandilli rasathanesi son dakika, erzurum deprem, deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler listesi