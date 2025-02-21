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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kandilli-rasathanesi-duyurdu-erzurumda-deprem-1093872506.html
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem
Sputnik Türkiye
Erzurum'da deprem! Kandilli, 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Depremin derinliği 6.94 km olarak ölçüldü. İşte 21 Şubat 2025 son depremler listesi
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son depremler
deprem
deprem son dakika
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kandilli
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Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesine göz atıyor. Türkiye’deki güncel deprem hareketliliğini takip etmek isteyenler için en son depremler listesi, saatleri ve büyüklükleri düzenli olarak güncelleniyor.Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:27’de kaydedilen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.AFAD, Erzurum'daki depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html
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afad son depremler, kandilli rasathanesi son dakika, erzurum deprem, deprem son dakika, son dakika deprem, son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Erzurum'da deprem

15:40 21.02.2025 (güncellendi: 16:02 21.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA
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Türkiye genelinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak takip ediliyor. Bugün Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte güncel son depremler listesi...
Deprem olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın son depremler listesine göz atıyor. Türkiye’deki güncel deprem hareketliliğini takip etmek isteyenler için en son depremler listesi, saatleri ve büyüklükleri düzenli olarak güncelleniyor.
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak listeliyor. Kandilli Rasathanesi, Erzurum’un Hınıs ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 15:27’de kaydedilen depremin derinliği 7.5 km olarak ölçüldü.
AFAD, Erzurum'daki depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı. Deprem, yerin 6.94 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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