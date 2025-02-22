https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/osmaniyede-32-buyuklugunde-deprem-1093895375.html
Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T18:54+0300
2025-02-22T18:54+0300
2025-02-22T18:54+0300
son depremler
osmaniye
kandilli rasathanesi
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye'nin Kızyusuflu-Kadirli mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18:29'da meydana gelen depremin derinliği 9.5 km olarak kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/prof-dr-naci-gorur-mta-haritasinda-fay-yeri-belirgin-degil-diyerek-uyardi-bolgede-depremler-1093882146.html
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osmaniye, kandilli rasathanesi
osmaniye, kandilli rasathanesi
Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye'nin Kızyusuflu-Kadirli mevkiinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 18:29'da meydana gelen depremin derinliği 9.5 km olarak kaydedildi.