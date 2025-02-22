https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/motorine-zam-geldi-akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-iste-guncel-tarife-1093883565.html

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti, işte güncel tarife

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti, işte güncel tarife

Sputnik Türkiye

Motorine 1,.5 TL zam geldi! 22 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yok. Peki, güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

2025-02-22T08:26+0300

2025-02-22T08:26+0300

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akaryakıt zammı

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Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Araç sahiplerinin, güncel fiyatları ve olası değişiklikleri takip ediyor.22 Şubat 2025 itibarıyla motorin (mazot) fiyatlarına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Bu artış, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul:Ankara:İzmir:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-kar-altinda-pazartesi-kar-tatili-var-mi-vali-davut-gulden-okul-tatili-aciklamasi-1093882356.html

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benzin, lpg, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı