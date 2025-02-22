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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/motorine-zam-geldi-akaryakit-fiyatlari-gece-yarisi-degisti-iste-guncel-tarife-1093883565.html
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti, işte güncel tarife
Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti, işte güncel tarife
Sputnik Türkiye
Motorine 1,.5 TL zam geldi! 22 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. Benzin ve LPG fiyatlarında değişiklik yok. Peki, güncel motorin, benzin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
2025-02-22T08:26+0300
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ekonomi̇
benzin
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motorin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Araç sahiplerinin, güncel fiyatları ve olası değişiklikleri takip ediyor.22 Şubat 2025 itibarıyla motorin (mazot) fiyatlarına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Bu artış, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor.İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul:Ankara:İzmir:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-kar-altinda-pazartesi-kar-tatili-var-mi-vali-davut-gulden-okul-tatili-aciklamasi-1093882356.html
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benzin, lpg, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı
benzin, lpg, motorin, akaryakıt, akaryakıt zammı

Motorine zam geldi: Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti, işte güncel tarife

08:26 22.02.2025 (güncellendi: 08:27 22.02.2025)
Benzin ve motorin
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişiklikler nedeniyle, 22 Şubat 2025 itibarıyla motorin fiyatlarına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Bu artışla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları yeniden güncellendi. İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Akaryakıt fiyatları, küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve Türkiye'deki ekonomik gelişmeler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Araç sahiplerinin, güncel fiyatları ve olası değişiklikleri takip ediyor.
22 Şubat 2025 itibarıyla motorin (mazot) fiyatlarına 1.45 TL'lik zam yapıldı. Bu artış, araç sahiplerinin yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise şu an için bir değişiklik bulunmuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul:
Avrupa Yakası: Benzin 46.43 TL/LT, Motorin 48.00 TL/LT, LPG 27.59 TL/LT
Anadolu Yakası: Benzin 46.27 TL/LT, Motorin 47.89 TL/LT, LPG 26.99 TL/LT
Ankara:
Benzin 46.97 TL/LT, Motorin 48.71 TL/LT, LPG 27.49 TL/LT
İzmir:
Benzin 47.35 TL/LT, Motorin 49.08 TL/LT, LPG 27.34 TL/LT
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