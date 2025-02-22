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İstanbul kar altında: Pazartesi kar tatili var mı? Vali Davut Gül’den 'okul tatili' açıklaması
İstanbul kar altında: Pazartesi kar tatili var mı? Vali Davut Gül’den 'okul tatili' açıklaması
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İstanbul'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla şehir genelinde kar yağışını etkisini yoğunlaştırdı. Perşembe ve cuma günleri kar nedeniyle... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T07:27+0300
2025-02-22T07:27+0300
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i̇stanbul
istanbul hava durumu
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
davut gül
okullar tatil
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Çarşamba gününden bu yana İstanbul'da etkili olan kar yağışı, perşembe ve cuma günleri yoğunluğunu artırarak şehir genelinde ulaşımı zorlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, yolların açık kalması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.Vatandaşlar kar yağışını farklı şekillerde karşıladı. Kimi sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Şehrin çeşitli noktalarında halay çekenler, sokaklarda kayak yapanlar ve kartopu oynayanlar dikkat çekti.İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hafta sonu kar yağışı devam edecekMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek. Kar yağışının özellikle gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken, sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında seyredeceği bildirildi.AKOM da yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının pazartesi gününe kadar süreceğini duyurdu. Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.Öğrenci ve velilerin gözleri tatil kararında: Pazartesi okullar tatil olacak mı?Kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmesi, pazartesi günü için de okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenci ve veliler, İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamayı beklerken, konu İstanbul Valisi Davut Gül’e soruldu.Gül, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, tatil kararının hava durumuna bağlı olarak alınacağını belirterek şunları söyledi:"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse tatil olur, ama hava iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine göre pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız."
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İstanbul kar altında: Pazartesi kar tatili var mı? Vali Davut Gül’den 'okul tatili' açıklaması

07:27 22.02.2025
© AAİstanbul kar yağışı
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İstanbul'da etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasıyla şehir genelinde kar yağışını etkisini yoğunlaştırdı. Perşembe ve cuma günleri kar nedeniyle eğitime ara verilmişti. Ancak İstanbul Valisi Davut Gül, pazartesi günü için henüz tatil kararı alınmadığını, hava durumunun takip edildiğini söyledi. 24 Şubat Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Çarşamba gününden bu yana İstanbul'da etkili olan kar yağışı, perşembe ve cuma günleri yoğunluğunu artırarak şehir genelinde ulaşımı zorlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ekipleri, yolların açık kalması için tuzlama ve kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
Vatandaşlar kar yağışını farklı şekillerde karşıladı. Kimi sürücüler zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar ise karın tadını çıkardı. Şehrin çeşitli noktalarında halay çekenler, sokaklarda kayak yapanlar ve kartopu oynayanlar dikkat çekti.

İstanbul'a kuvvetli kar yağışı uyarısı: Hafta sonu kar yağışı devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da kar yağışı hafta sonu boyunca devam edecek. Kar yağışının özellikle gece saatlerinde etkisini artırması beklenirken, sıcaklıkların -2 ila 3 derece arasında seyredeceği bildirildi.
AKOM da yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının pazartesi gününe kadar süreceğini duyurdu. Şehir genelinde özellikle yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Öğrenci ve velilerin gözleri tatil kararında: Pazartesi okullar tatil olacak mı?

Kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günleri eğitime ara verilmesi, pazartesi günü için de okulların tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Öğrenci ve veliler, İstanbul Valiliği'nden gelecek açıklamayı beklerken, konu İstanbul Valisi Davut Gül’e soruldu.
Gül, TV100 canlı yayınında yaptığı açıklamada, tatil kararının hava durumuna bağlı olarak alınacağını belirterek şunları söyledi:
"Tatil işi benim isteğime bağlı ya da keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse tatil olur, ama hava iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine göre pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız."
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
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