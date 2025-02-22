https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/metiner-mhp-lideri-bahcelinin-saglik-durumunu-acikladi-az-once-telefonda-konustum-1093880956.html
Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'
Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'
Sputnik Türkiye
AK Partili Mehmet Metiner, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Metiner... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T00:09+0300
2025-02-22T00:09+0300
2025-02-22T00:09+0300
politika
milliyetçi hareket partisi (mhp)
mhp
devlet bahçeli
sağlık
sağlık bakanı
sağlık çalışanı
sağlık bakanlığı
hasta
hasta ziyareti
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Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Gazeteci ve siyasetçi Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum. Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi. Sesi zinde ve güçlüydü. En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk. Dualarımız seninle'' dedi.Metiner’in açıklamaları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki merakı giderirken, siyasi çevrelerde de yankı uyandırdı. Paylaşımın altına pek çok kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/devlet-bahcelinin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-1093859095.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, devlet bahçeli, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, hasta, hasta ziyareti, hasta güvenliği
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, devlet bahçeli, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, hasta, hasta ziyareti, hasta güvenliği
Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'
AK Partili Mehmet Metiner, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sesinin zinde ve güçlü olduğunu duyurdu.
Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gazeteci ve siyasetçi Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum. Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi. Sesi zinde ve güçlüydü. En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk. Dualarımız seninle'' dedi.
Metiner’in açıklamaları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki merakı giderirken, siyasi çevrelerde de yankı uyandırdı. Paylaşımın altına pek çok kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaştı.