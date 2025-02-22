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Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'
Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'
Sputnik Türkiye
AK Partili Mehmet Metiner, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Metiner... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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sağlık
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Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Gazeteci ve siyasetçi Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum. Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi. Sesi zinde ve güçlüydü. En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk. Dualarımız seninle'' dedi.Metiner’in açıklamaları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki merakı giderirken, siyasi çevrelerde de yankı uyandırdı. Paylaşımın altına pek çok kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/devlet-bahcelinin-saglik-durumuna-iliskin-yeni-aciklama-1093859095.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, devlet bahçeli, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, hasta, hasta ziyareti, hasta güvenliği
milliyetçi hareket partisi (mhp), mhp, devlet bahçeli, sağlık, sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, hasta, hasta ziyareti, hasta güvenliği

Metiner, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: 'Az önce telefonda konuştum'

00:09 22.02.2025
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© Harun Özalp
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AK Partili Mehmet Metiner, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamalarda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek sesinin zinde ve güçlü olduğunu duyurdu.
Mehmet Metiner, Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinde MHP liderinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Gazeteci ve siyasetçi Mehmet Metiner, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesine dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Metiner, Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ''MHP’nin kudretli ve bilge lideri, saygıdeğer devlet ve fikir adamı Sn. Devlet Bahçeli ile az önce telefonda konuştum. Sağlığının pek iyi olduğu sesinden belliydi. Sesi zinde ve güçlüydü. En kısa zamanda tekrar yüz yüze sohbet temennisinde bulunduk. Dualarımız seninle'' dedi.
Metiner’in açıklamaları, Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin kamuoyundaki merakı giderirken, siyasi çevrelerde de yankı uyandırdı. Paylaşımın altına pek çok kullanıcı geçmiş olsun dileklerini paylaştı.
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
POLİTİKA
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
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