Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP’nin kuruluşunun 56. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı. Özellikle açıklamasının son cümlesi, insanlık değerlerini yitirmiş kimseler için adeta bir ders niteliğindedir. Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Elbette bu zihniyete sahip olanlar için en büyük havale adresi Cenab-ı Allah’ın huzurudur. Ancak bu tür insanlarla toplum içinde de mücadele etmek, insanlık değerlerinin yaşaması ve insana özgü erdemlerin korunması adına bu dünyadaki görevlerimiz arasında olmalıdır. Sayın Bahçeli, bugün olduğu gibi geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır. Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte; Sayın Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir. MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır."