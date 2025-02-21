Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
© Harun ÖzalpDevlet Bahçeli
© Harun Özalp
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Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yorum yapanları eleştirdi ve "Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Olumsuz değerlendirme yazanların ise ifşa edilmesi gerektiğini söyledi:
"MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli, geçirdiği başarılı sağlık operasyonunun ardından MHP’nin kuruluşunun 56. yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklaması içinde tedavi sürecine dair fazilet, erdem ve nezaket yüklü bu vurguyu yapmıştı. Özellikle açıklamasının son cümlesi, insanlık değerlerini yitirmiş kimseler için adeta bir ders niteliğindedir. Bir sağlık problemini art niyetli bir temenniye dönüştürmek ya da gelecek hesabı yapmak için bir fırsat olarak görmek büyük bir vicdansızlıktır. Elbette bu zihniyete sahip olanlar için en büyük havale adresi Cenab-ı Allah’ın huzurudur. Ancak bu tür insanlarla toplum içinde de mücadele etmek, insanlık değerlerinin yaşaması ve insana özgü erdemlerin korunması adına bu dünyadaki görevlerimiz arasında olmalıdır. Sayın Bahçeli, bugün olduğu gibi geçmişte de sağlık sorunları yaşamış ve hepsini bu milletin milyonlarca vefalı evladının dualarıyla aşmıştır. Ne yazık ki geçmişte onun yaşadığı sağlık problemlerinde olduğu gibi bugün de sosyal medyayı adeta bir kanalizasyona çevirenler yine ortaya çıktı. Bu kişiler, sosyal medyaya yuvalanarak her türlü çirkefliği, iğrençliği, çirkinliği ve ahlaksızlığı sergilemekte; Sayın Bahçeli’nin sağlığı üzerinden yalnızca kendilerini tatmin eden senaryolar üretmektedir. MHP’nin avukatları, sosyal medyanın bu karanlık çukurlarında yaşayan iğrenç tiplerin çoğunun gerçek kimliklerini, mesleklerini ve yaşadıkları şehirleri hukuki yollarla ortaya çıkarmıştır. Sayın avukatlara bir tavsiyem vardır: Bu çirkinlikleri yapanların trol hesaplarının ardındaki gerçek yüzleri, tüm kamuoyuna ibretlik olacak şekilde ifşa edilmeli; böylece hem bu ahlaksızlıkları yapanlara dur denmeli hem de toplum nezdinde bir ders niteliği taşımalıdır."
'Sosyal medyayı kanalizasyona çevirdiler'
Geçtiğimiz haftalarda yazdığım bir yazıda da belirtmiştim. Özellikle sosyal medyayı kanalizasyona dönüştüren bu tiplerin seviyesi, Türkiye’deki muhalefetin izdüşümüdür. Hepsinin sayfasına girin, bakın; ahlakını yitirmiş muhalefetin ortak aklını ve refleksini görürsünüz. Troller, sadece muhalefetin iç sesini yansıtmakta ve onların sponsorluğunda kanalizasyonda yaşamanın hakkını vermektedir. Bu beslemeler, muhalefet anlayışını seviyeli ölçülerde yapan ve Sayın Bahçeli’nin geçirdiği sağlık operasyonu sonrası ahlaki duruş sergileyerek “geçmiş olsun” dilekleri sunanları ve şifa dileyenleri de linç etmeye çalışmaktadır. İşte bunlar, bu derece iğrençlik barındırmaktadır. Bir söz vardır: “Koşullar dostları da düşmanları da açığa çıkarır” diye… İşte yine dostlarımızın ve düşmanlarımızın kimler olduğunu net bir şekilde hissettiğimiz günleri yaşıyoruz. Lider Devlet Bahçeli’nin has evlatları bu süreçte temiz yürekleriyle duaları kuşanırken, Türk milletinin başına her türlü musibeti bela etmeye çalışanlar ise beddua ederek, hesap planlarını güncelleyerek yine İblis’e yoldaş olmuşlardır. Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesaplar yapanları kahredecek kadar iyidir. Milyonlarca Ülkücü evladının gönlünden onun için hep şu manevi sesleniş geçmektedir: Ay gökte kaldıkça, ulu kocaların ve aksakallıların duası üzerine olsun.