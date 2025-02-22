https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/mansur-yavastan-adaylik-aciklamasi-bunlar-gunu-geldiginde-degerlendirilecek-seylerdir-1093892613.html

Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir'

Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: 'Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir'

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili konuştu. Yavaş, 'Bunlar günü geldiğinde değerlendirecek şeylerdir' ifadelerini kullandı. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T16:23+0300

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2025-02-22T16:23+0300

türkiye

mansur yavaş

ankara

cumhurbaşkanlığı

chp

cumhurbaşkanlığı adayı

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Ankara'da katıldığı açılış sonrasında soruları yanıtlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak, "Toplum günü geldiğinde ne karar verirse, eğer talep olursa tabii ki bunu değerlendireceğiz. Ancak bunu söylerken de, asla partide bir bölünmüşlük, fikir ayrılığı var gibi görüntülerin içinde beni asla bulamayacaksınız. Bunlar günü geldiğinde değerlendirilecek şeylerdir" dediÖn seçime karşı değilizAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi'nde Tayfun Tanju Kara Spor Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için gerçekleştireceği ön seçime katılmayacağı yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, "Dün ön seçime katılma süreci bitti. Şimdi de aynı düşüncedeyim. Biz şunu iddia etmiştik; ön seçime karşı değiliz. Partinin en üst karar organlarından bir tanesidir. Buradaki sorun, partinin enerjisini hiçe harcamaması ve gündemin şu an sadece ülke gündemi olması gerektiği ve bunun da ülke gündemini geriye atacağını düşünerek karşı çıkmıştık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Kendi başımıza aday olma ya da olmama gibi bir hakkımız yokMansur Yavaş sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chp-genel-baskani-ozel-ben-aday-degilim-anketlerde-cok-onemli-iki-isim-var-1093699663.html

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mansur yavaş, ankara, cumhurbaşkanlığı, chp, cumhurbaşkanlığı adayı