https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chp-genel-baskani-ozel-ben-aday-degilim-anketlerde-cok-onemli-iki-isim-var-1093699663.html

CHP Genel Başkanı Özel: Ben aday değilim, anketlerde çok önemli iki isim var

CHP Genel Başkanı Özel: Ben aday değilim, anketlerde çok önemli iki isim var

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin iki adayı olacağını, adaylar arasında kendi isminin bulunmadığı söyledi. Ön seçimlere değinen Özel, anket sonuçlarında... 15.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-15T18:29+0300

2025-02-15T18:29+0300

2025-02-15T18:29+0300

türkiye

chp

özgür özel

ön seçim

erken seçim

genel seçim

ekrem imamoğlu

mansur yavaş

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Salihli Belediyesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel seçimde kazandıkları birçok belediyeyi borç yükü ile devraldıklarını, Salihli'de de ekonomik olarak güçlüklerle mücadele edildiğini ifade etti. Daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçen Özel, muasır medeniyet seviyesinin Avrupa Birliği ile İskandinav ülkeleri olduğunu, Türkiye'nin gelişmek için yönünü bu ülkelere dönmesi gerektiğini belirtti. Özel, iktidarın kendine yönelik eleştirilerine vatandaşın istek ve taleplerini ön planda tutarak yanıt verdiğini kaydederek, "Bana en kötü sözleri söylediler. Ben onlara, emeklinin tarihin en kötü durumunda olduğunu anlattım. Bize en ağır hakaretleri ettiler. Biz en zor şartlarda geçim mücadelesi veren asgari ücretlileri konuştuk. Kutuplaşmaya karşı seçmenle kucaklaştık, onları duymadık" ifadelerini kullandı. 'Seçim tatbikatı yapacağız'CHP ilçe başkanlıklarının ülkedeki 182 bin sandığa sandık görevlisi atadığını anlatan Özel, şunları söyledi: Özel, kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını ifade ederek, partinin bir adayı olacağını belirtti. Anketlerle doğru adayı bulacaklarını belirten Özel, iki ismin ön plana çıktığını duyurdu. Özel, "Anketlerde çok önemli iki isim var. İkisi de kazanıyor ama oradaki kararı ben tek başıma versem 'Niye ben değil de o?' Zaten kurultayda söz vermiştim, 'cumhurbaşkanı adayını ön seçimle' belirleyeceğiz diye. Mansur Başkan 'Ben ön seçime girmeyeyim, sonucuna saygı duyayım. Görev düşerse görev yapayım, düşmezse zaten seçim kazanılıyorsa mutlu olayım. Ben her zaman partinin emrindeyim, ne durum olursa olsun partinin kazanması için destekse destek veririz. Bana ihtiyaç olursa da hasarsız ve çalışan bir şekilde mutlaka burada bulunuruz' dedi. Ekrem Başkanımız da ona tam bunu destekleyen sözler söyledi. Ben aynı şeyi söyledim ve Türkiye'nin belki de siyasi tarihinin en gülümseten fotoğrafını çektirdik. Hep birlikte anlaşarak, el ele, omuz omuza çıktık."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpli-belediye-baskanlarindan-mansur-yavasa-tesekkur-ekrem-imamogluna-ise-ortak-cagri-millet-adina-1093690761.html

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chp, özgür özel, ön seçim, erken seçim, genel seçim, ekrem imamoğlu, mansur yavaş