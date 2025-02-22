https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/malcolm-xin-ailesi-trumptan-suikast-dosyasinin-gizliliginin-kaldirilmasini-istedi-1093896801.html
Malcolm X'in ailesi Trump'tan, suikast dosyasının gizliliğinin kaldırılmasını istedi
Malcolm X'in ailesi Trump'tan, suikast dosyasının gizliliğinin kaldırılmasını istedi
Sputnik Türkiye
ABD'de 1965'te suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi aktivist Malcolm X'in ailesi, suikastle ilgili dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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New York'ta 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Malcolm X'in suikastıyla ilgili dosyaların gizliliğini kaldırması talebinde bulundu.Ailesi, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı. ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnamenin imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını dile getirerek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti. Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/malcolm-xin-ailesinden-abd-hukumetine-100-milyon-dolarlik-dava-cia-fbi-nypd-ve-adalet-bakanligina-1090463516.html
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malcolm x, donald trump, abd, suikast
malcolm x, donald trump, abd, suikast
Malcolm X'in ailesi Trump'tan, suikast dosyasının gizliliğinin kaldırılmasını istedi
ABD'de 1965'te suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi aktivist Malcolm X'in ailesi, suikastle ilgili dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.
New York'ta 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Malcolm X'in suikastıyla ilgili dosyaların gizliliğini kaldırması talebinde bulundu.
Ailesi, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı. ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnamenin imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.
Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını dile getirerek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti. Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.