https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/malcolm-xin-ailesi-trumptan-suikast-dosyasinin-gizliliginin-kaldirilmasini-istedi-1093896801.html

Malcolm X'in ailesi Trump'tan, suikast dosyasının gizliliğinin kaldırılmasını istedi

Malcolm X'in ailesi Trump'tan, suikast dosyasının gizliliğinin kaldırılmasını istedi

Sputnik Türkiye

ABD'de 1965'te suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi aktivist Malcolm X'in ailesi, suikastle ilgili dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T23:23+0300

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dünya

malcolm x

donald trump

abd

suikast

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New York'ta 21 Şubat 1965'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden siyahi Müslüman aktivist Malcolm X'in ailesi, ABD Başkanı Donald Trump'tan, Malcolm X'in suikastıyla ilgili dosyaların gizliliğini kaldırması talebinde bulundu.Ailesi, Malcolm X suikastının 60. yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde, siyahi haklar avukatı Ben Crump başkanlığındaki hukuk ekibiyle bir açıklama yaptı. ABD Başkanı'nın geçen ay John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King suikastlarıyla ilgili tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını öngören kararnamenin imzaladığını hatırlatan aile, Trump'tan, Malcolm X suikastıyla ilgili de tüm dosyaların gizliliğinin kaldırılmasını istedi.Ailenin hukuk ekibinden avukat Crump, Trump'tan yardım alacakları konusunda iyimser olduklarını dile getirerek Başkan'dan, Malcolm X'in 100. doğum günü olan 19 Mayıs 2025'te bu konuda harekete geçmesini beklediklerini kaydetti. Crump, "O zamana kadar kayıtların tamamının yayımlanmasını umuyoruz." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241116/malcolm-xin-ailesinden-abd-hukumetine-100-milyon-dolarlik-dava-cia-fbi-nypd-ve-adalet-bakanligina-1090463516.html

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