https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbulda-kar-firtinasi-meteorolojiden-14-il-icin-sari-ve-turuncu-uyari-yeni-alarm-verildi-1093882538.html

İstanbul'da kar fırtınası: Meteoroloji'den 13 il için sarı ve turuncu uyarı, yeni alarm verildi

İstanbul'da kar fırtınası: Meteoroloji'den 13 il için sarı ve turuncu uyarı, yeni alarm verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı! Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar gelirken, buzlanma ve trafik çilesi büyüyor. Peki, kar yağışı ne zaman bitecek? Pazartesi okullar tatil mi? İşte son uyarılar

2025-02-22T07:54+0300

2025-02-22T07:54+0300

2025-02-22T07:56+0300

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İstanbul’da perşembe günü hafifleyen kar yağışı, cuma akşamı itibarıyla yeniden şiddetlendi. Özellikle kentin kuzey ilçelerinde tipi şeklinde görülen kar, trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı.Ancak kar yağışı sadece zorluk getirmedi. Vatandaşlar, karın tadını farklı şekillerde çıkardı. Bazı insanlar halay çekerek kutlama yaparken, bazıları ise sokaklarda kayak keyfi yaptı. İstanbul’un pek çok noktasında kartopu oynayan ve karın keyfini süren vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.Meteoroloji’den peş peşe uyarılarMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul ve çevresindeki iller için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Kar yağışının hafta sonu boyunca devam edeceği belirtilirken, rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde buzlanma ve don olayları görüleceği bildirildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı."Sarı" kod verilen iller:➡ İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bolu, Karabük."Turuncu" kod verilen iller:➡ Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Düzce.İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat hava durumu raporuna göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz kıyıları ile Kırklareli kıyıları, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Bazı yollar trafiğe kapatıldıKarayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da bazı otoyol ve devlet yollarının 2 gün boyunca ağır taşıtlara kapatıldığını duyurdu. Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirtti.Yetkililerin önerileri:✔ Kar lastiği ve zincir kullanımı zorunlu✔ Mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmayın✔ Yolda mahsur kalmamak için güncel trafik bilgilerini takip edinHava sıcaklıkları düşecek, pazartesi okullar tatil mi?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, pazar akşamının bu yılın en soğuk gecesi olacağını belirterek, İstanbul'da sıcaklığın -4 dereceye kadar düşeceğini ifade etti.Şen, buzlanmanın okulları etkileyebileceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:"Gece sıcaklık düşeceği için kar yerde kalacak. Pazar akşamı yılın en soğuk gecesi olabilir. Pazartesi günü de okullar tatil olabilir. Bunun sebebi buzlanma olacaktır. İstanbul'da sıcaklık -4 dereceye düşecek. Okul servisleri çıkamayabilir. Ancak kesin karar pazar günü netleşecektir."Veliler ve öğrenciler, İstanbul Valiliği'nden gelecek resmi açıklamayı beklerken, gözler pazar günü yapılacak değerlendirmeye çevrildi.Hafta sonu i̇stanbul hava durumu nasıl olacak?📍 Cumartesi: Kar yağışı etkisini artıracak, rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek.📍 Pazar: Yoğun kar yağışı bekleniyor, akşam saatlerinde hava sıcaklığı -4°C’ye kadar düşecek.📍 Pazartesi: Buzlanma riski nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşanabilir.İllere göre hava durumu (22 Şubat)MARMARAÇok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Kırklareli kıyılarının aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 4°CÇok bulutluİSTANBUL °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TEKİRDAĞ °C, 4°CÇok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, -1°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıDENİZLİ °C, 6°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 8°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutluISPARTA °C, 1°CParçalı ve çok bulutluMERSİN °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, -1°CÇok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif kar yağışlıESKİŞEHİR °C, -1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlıKAYSERİ °C, -4°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıKONYA °C, -1°CÇok bulutlu, hafif kar yağışlıBATI KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıKASTAMONU °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.RİZE °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, -1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıTRABZON °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.AĞRI °C, -8°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıERZURUM °C, -10°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıMALATYA °C, -2°CÇok bulutluVAN °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 3°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 3°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 1°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

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