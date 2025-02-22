https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/isvicre-hukumetinden-itiraf-pkk-kamplarda-egitim-veriyor-turk-ordusuna-karsi-gonderiyor-1093889182.html

İsviçre hükümetinden itiraf: 'PKK kamplarda eğitim veriyor, Türk ordusuna karşı gönderiyor'

İsviçre hükümetinden itiraf: 'PKK kamplarda eğitim veriyor, Türk ordusuna karşı gönderiyor'

Sputnik Türkiye

İsviçre Federal Hükümeti, terör örgütü PKK'nın ülkede sözde eğitim kampları düzenleyip buradan teröristler devşirdiği ve ülkede para toplama ve propaganda... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T12:52+0300

2025-02-22T12:52+0300

2025-02-22T12:52+0300

dünya

i̇sviçre

pkk

hür demokrat parti (fdp)

hükümet

itiraf

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İsviçre Federal Hükümeti, İsviçre Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Quattro Jacqueline'nin, terör örgütü PKK'nın ülkedeki varlığı ve yürüttüğü faaliyetlerinden duyduğu endişe dolayısıyla Aralık 2024'te Federal Parlamento'ya sunduğu soru önergesini resmi olarak yanıtladı.İsviçre yönetiminin önerge için yaptığı yazılı açıklamada, özellikle terör örgütü PKK’nın ülkede para toplama ve propaganda çalışmaları yürüttüğüne dikkat çekti. İsviçre Federal İstihbarat Servisi’nin, örgütün tehditlerine karşı çeşitli önlemler aldığı, ancak kampların gizliliği ve bilgi eksikliklerinden ötürü somut bir sayı verilemediği kaydedildi. Açıklamada, 'bu kamplarda silahlı eğitimin verilmediği ancak bazı kişilerin doğrudan PKK'nın sözde yönetici kadrolarına veya Türk ordusuna karşı gönderilmek için seçildiği' bildirildi.Açıklamada, "İsviçre hükümeti, PKK'nın faaliyetlerini yakından takip ediyor ve iç veya dış güvenliği tehdit eden durumlar tespit edilirse giriş yasakları uygulanır. Ayrıca şiddet çağrısı içeren faaliyetlere karşı yasal önlemler alındı" ifadelerine yer verildi.Kasım ayında yayımlanan "İsviçre'nin Güvenliği 2024" raporunda, terör örgütü PKK'nın ülkede ve uluslararası alanda gizlice para topladığı, propaganda yaptığı ve terör eğitim kampları düzenlediği bilgisi yer almıştı. Raporda, camiler ve diğer Türk misyonları gibi kurumların PKK için potansiyel hedefler arasında bulunduğu, ayrıca 'örgütün gençleri, özellikle mültecileri Türk ordusuna saldırmak üzere yanına çektiği' de aktarılmıştı."PKK, zaman zaman şiddet yanlısı sol görüşlü aşırılıkçı grupların üyeleriyle işbirliği yapıyor" ifadesinin kullanıldığı raporda, terör örgütü PKK'nın gizli faaliyetlerinin devam etmesinin beklendiği kaydedilmişti.

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i̇sviçre, pkk, hür demokrat parti (fdp), hükümet, itiraf