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İstanbul’da kar yağışı şiddetlendi: THY’den yarın için sefer iptalleri
İstanbul’da kar yağışı şiddetlendi: THY’den yarın için sefer iptalleri
Sputnik Türkiye
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde şiddetini artırdı. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımlayarak kar... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için İstanbul’a sarı kodlu uyarı vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yetkililer, pazartesi gününe kadar sürecek yağışın özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülebileceğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.THY seferleri i̇ptal ettiOlumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal etti. THY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için bilet değişikliği ve iade işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu.THY'den yolculara uyarıTürk Hava Yolları’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel durumu sayfamızdan takip edebilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.”
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haberler, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul, türk hava yolları (thy), thy, meteoroloji, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı
haberler, i̇stanbul havalimanı, i̇stanbul, türk hava yolları (thy), thy, meteoroloji, kar yağışı, i̇stanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı

İstanbul’da kar yağışı şiddetlendi: THY’den yarın için sefer iptalleri

13:18 22.02.2025
© AATHY kar yağışı
THY kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde şiddetini artırdı. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımlayarak kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceğini bildirdi. THY, kötü hava koşulları nedeniyle 23 Şubat 2025 tarihindeki bazı İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı seferleri iptal etti.
İstanbul’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için İstanbul’a sarı kodlu uyarı vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yetkililer, pazartesi gününe kadar sürecek yağışın özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülebileceğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.

THY seferleri i̇ptal etti

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal etti. THY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için bilet değişikliği ve iade işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu.

THY'den yolculara uyarı

Türk Hava Yolları’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel durumu sayfamızdan takip edebilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.”
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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