https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbulda-kar-yagisi-siddetlendi-thyden-yarin-icin-sefer-iptalleri-1093890343.html

İstanbul’da kar yağışı şiddetlendi: THY’den yarın için sefer iptalleri

İstanbul’da kar yağışı şiddetlendi: THY’den yarın için sefer iptalleri

Sputnik Türkiye

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bazı bölgelerde şiddetini artırdı. Meteoroloji, İstanbul için sarı kodlu uyarı yayımlayarak kar... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T13:18+0300

2025-02-22T13:18+0300

2025-02-22T13:18+0300

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İstanbul’da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın için İstanbul’a sarı kodlu uyarı vererek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.Yetkililer, pazartesi gününe kadar sürecek yağışın özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde görülebileceğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirtti.THY seferleri i̇ptal ettiOlumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı’ndan yapılması planlanan bazı uçuşlarını iptal etti. THY, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcuların mağduriyet yaşamaması için bilet değişikliği ve iade işlemlerinde kolaylık sağlanacağını duyurdu.THY'den yolculara uyarıTürk Hava Yolları’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Değerli yolcularımız, İstanbul’da 23 Şubat 2025 tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Bu kapsamda uçuşu iptal edilen yolcularımız için ilave haklar tanınmıştır. Uçuşlarınızla ilgili güncel durumu sayfamızdan takip edebilir veya WhatsApp üzerinden TK Asistan ile sorgulama yapabilirsiniz. Ayrıca, bilet değişikliği ve iade talepleriniz hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akomdan-istanbula-son-dakika-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-saat-verildi-kar-kalinligi-30-santimetreyi-1093883985.html

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