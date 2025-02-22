https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbulda-bu-gece-termometreler-eski-5i-gosterecek-1093895059.html
İstanbul'da bu gece termometreler eksi 5'i gösterecek: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
İstanbul'da bu gece termometreler eksi 5'i gösterecek: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili uyarılarını sıralayan Meteoroloji bu gece en soğuk gecelerden biri olacağını ve termometrelerin eksi 5... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T18:27+0300
2025-02-22T18:27+0300
2025-02-22T18:28+0300
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meteoroloji genel müdürlüğü
akom
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sibirya
kar yağışı
hava sıcaklığı
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İstanbul'da hafta içinden beri etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı sürüyor. Gün içerisinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, bu gece en soğuk gecelerden biri olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre gece hissedilen sıcaklık eksi 5'lere düşecek. Yetkililer buzlanma konusunda vatandaşları uyardı.İstanbul'un tüm ilçeleri için uyarı verildiSibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışı sürüyor. Bazı bölgelerde bugün kar yağışı tipiye dönerken, kar yağışının yarın etkisinin azalacağı pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.AKOM da uyardıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede kar yağışının bugün etkisini daha da artıracağı ifade edildi. Kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.En soğuk gecelerden biri olacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bu gece hissedilen hava sıcaklığının eksi 5 dereceleri göreceği belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/akomdan-istanbula-son-dakika-kuvvetli-kar-yagisi-uyarisi-saat-verildi-kar-kalinligi-30-santimetreyi-1093883985.html
türki̇ye
i̇stanbul
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meteoroloji genel müdürlüğü, akom, i̇stanbul, sibirya, kar yağışı, hava sıcaklığı
meteoroloji genel müdürlüğü, akom, i̇stanbul, sibirya, kar yağışı, hava sıcaklığı
İstanbul'da bu gece termometreler eksi 5'i gösterecek: Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?
18:27 22.02.2025 (güncellendi: 18:28 22.02.2025)
İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışıyla ilgili uyarılarını sıralayan Meteoroloji bu gece en soğuk gecelerden biri olacağını ve termometrelerin eksi 5 dereceleri göstereceğini duyurdu.
İstanbul'da hafta içinden beri etkisini gösteren soğuk hava ve kar yağışı sürüyor. Gün içerisinde kar yağışı zaman zaman etkisini artırırken, bu gece en soğuk gecelerden biri olacak. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre gece hissedilen sıcaklık eksi 5'lere düşecek. Yetkililer buzlanma konusunda vatandaşları uyardı.
İstanbul'un tüm ilçeleri için uyarı verildi
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren İstanbul'da kar yağışı sürüyor. Bazı bölgelerde bugün kar yağışı tipiye dönerken, kar yağışının yarın etkisinin azalacağı pazartesi günü ise İstanbul'u terk etmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük raporda İstanbul'un tüm ilçeleri için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde görülecek kar yağışlarının, cumartesi günü kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar devam edeceği, buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olacağı belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan son değerlendirmede kar yağışının bugün etkisini daha da artıracağı ifade edildi. Kuvvetli kar yağışının, pazartesi günü etkisini yitireceği, salı günü ise sabah saatlerinde İstanbul’da buzlanma beklendiğine dikkat çekildi.
En soğuk gecelerden biri olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre bu gece hissedilen hava sıcaklığının eksi 5 dereceleri göreceği belirtiliyor.