https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-valiligi-yasaklamisti-acik-alanda-icki-icme-yasagini-iptal-edildi-1093896265.html

İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Açık alanda içki içme yasağı iptal edildi

İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Açık alanda içki içme yasağı iptal edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği tarafından 2023'te duyurulan açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T21:59+0300

2025-02-22T21:59+0300

2025-02-22T21:59+0300

türkiye

istanbul valiliği

idare mahkemesi

bim

içki

açık alanda içki yasağı

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İstanbul Valiliği'nin 2023 yılında duyurduğu halka açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararı, Avukat Ümit Erdem duyurdu.Yasağın kaldırılması için dava açılmıştıİstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının Ağustos ayında halka açık alanlarda içki içmenin yasaklandığını duyurmuştu. Yasağa uymayanların ise 617 lira cezasına tabi tutulacağı belirtilmişti. Avukat Ümit Erdem, bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.Yasak iptal edildiAvukat Erdem yaptığı yeni açıklamada, Valiliğin aldığı kararın iptal edildiğini şu ifadeler ile açıkladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ankarada-sahte-ickiden-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-65e-yukseldi-1093892085.html

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istanbul valiliği, idare mahkemesi, bim, içki, açık alanda içki yasağı