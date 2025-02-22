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İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Açık alanda içki içme yasağı iptal edildi
İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Açık alanda içki içme yasağı iptal edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği tarafından 2023'te duyurulan açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği'nin 2023 yılında duyurduğu halka açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararı, Avukat Ümit Erdem duyurdu.Yasağın kaldırılması için dava açılmıştıİstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının Ağustos ayında halka açık alanlarda içki içmenin yasaklandığını duyurmuştu. Yasağa uymayanların ise 617 lira cezasına tabi tutulacağı belirtilmişti. Avukat Ümit Erdem, bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.Yasak iptal edildiAvukat Erdem yaptığı yeni açıklamada, Valiliğin aldığı kararın iptal edildiğini şu ifadeler ile açıkladı:
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istanbul valiliği, idare mahkemesi, bim, içki, açık alanda içki yasağı
istanbul valiliği, idare mahkemesi, bim, içki, açık alanda içki yasağı

İstanbul Valiliği yasaklamıştı: Açık alanda içki içme yasağı iptal edildi

21:59 22.02.2025
© AAsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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İstanbul Valiliği tarafından 2023'te duyurulan açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi.
İstanbul Valiliği'nin 2023 yılında duyurduğu halka açık alanlarda içki içme yasağı mahkeme tarafından iptal edildi. Kararı, Avukat Ümit Erdem duyurdu.

Yasağın kaldırılması için dava açılmıştı

İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 yılının Ağustos ayında halka açık alanlarda içki içmenin yasaklandığını duyurmuştu. Yasağa uymayanların ise 617 lira cezasına tabi tutulacağı belirtilmişti. Avukat Ümit Erdem, bu karara karşı İstanbul 7. İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Yasak iptal edildi

Avukat Erdem yaptığı yeni açıklamada, Valiliğin aldığı kararın iptal edildiğini şu ifadeler ile açıkladı:
"İstanbul Valiliği'nin park, plaj, sahil gibi yerlerde alkol tüketilmesini engelleyen genelgesine karşı 2023’te açmış olduğum davada İstanbul BİM 10. İdari Dava Dairesi dün tebliğ edilen kararı ile işlemin İPTALİNE karar verdi."
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