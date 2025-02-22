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İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki Özel'den geldi: 'Ne kadar korktuklarını gösteriyor'
İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki Özel'den geldi: 'Ne kadar korktuklarını gösteriyor'
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına sert tepki gösterdi... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T15:22+0300
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ekrem i̇mamoğlu
özgür özel
chp
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
sahte diploma
iddia
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2024 Aralık ayının başında İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) müzekkere yazıldığı belirtildi.Özgür Özel: '5 dava yetmedi, şimdi de diploma'CHP lideri Özel, İmamoğlu'na yönelik iddiaların siyasi olduğunu savunarak şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-sahte-diploma-sorusturmasi-1093889245.html
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ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, sahte diploma, iddia
ekrem i̇mamoğlu, özgür özel, chp, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, sahte diploma, iddia

İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki Özel'den geldi: 'Ne kadar korktuklarını gösteriyor'

15:22 22.02.2025
© AA / Berkan ÇetinCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA / Berkan Çetin
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturmasına sert tepki gösterdi. Erzincan’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, 'Bu, İmamoğlu’ndan ne kadar korktuklarını gösteriyor. Ama 6 ok kazanacak, CHP kazanacak, Türkiye kazanacak' ifadelerini kullandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2024 Aralık ayının başında İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliğinin incelenmesi için Yükseköğretim Kurumu'na (YÖK) müzekkere yazıldığı belirtildi.

Özgür Özel: '5 dava yetmedi, şimdi de diploma'

CHP lideri Özel, İmamoğlu'na yönelik iddiaların siyasi olduğunu savunarak şunları söyledi:
Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada yalan haberler çıkarıyorlar. Bunları da ciddiye alıp soruşturmaya kalkıyorlar. Bu durum, İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini ve korktuklarını açıkça gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, şimdi de 6’ncı olarak diploma meselesini ortaya attılar. Ama 6 ok kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. CHP kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
TÜRKİYE
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
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