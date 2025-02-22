İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturmasına ilk tepki Özel'den geldi: 'Ne kadar korktuklarını gösteriyor'

Ekrem İmamoğlu’yla ilgili orada burada yalan haberler çıkarıyorlar. Bunları da ciddiye alıp soruşturmaya kalkıyorlar. Bu durum, İmamoğlu’ndan ne kadar çekindiklerini ve korktuklarını açıkça gösteriyor. Ekrem İmamoğlu’nu yenmek için 5 tane siyasi yasak davası açtılar. Yetmedi, şimdi de 6’ncı olarak diploma meselesini ortaya attılar. Ama 6 ok kazanacak. 5 dava, 1 diploma yine onları kurtarmaz. CHP kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak, Türkiye kazanacak.