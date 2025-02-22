İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması

© AA / Abdulhamid Hoşbaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu © AA / Abdulhamid Hoşbaş

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu için diplomasının "sahte olduğu" iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.