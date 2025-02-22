https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/ibb-baskani-ekrem-imamogluna-sahte-diploma-sorusturmasi-1093889245.html
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T12:38+0300
2025-02-22T12:38+0300
2025-02-22T12:55+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
soruşturma
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
cumhuriyet başsavcılığı
diploma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla inceleme başlattı.Habertürk'te yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ soruşturması başlatıldı. Soruşturmaya 'resmi belgede sahtecilik' iddiası gerekçe gösterildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-barosu-yonetimine-teror-fezlekesi-12-yila-kadar-hapis-talebi-1093888713.html
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ekrem imamoğlu, soruşturma, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet başsavcılığı, diploma
ekrem imamoğlu, soruşturma, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), cumhuriyet başsavcılığı, diploma
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sahte diploma' soruşturması
12:38 22.02.2025 (güncellendi: 12:55 22.02.2025)
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "sahte diploma" iddialarıyla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İmamoğlu için diplomasının "sahte olduğu" iddiası nedeniyle "resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla inceleme başlattı.
Habertürk'te yer alan habere göre, Ekrem İmamoğlu’na ‘sahte diploma’ soruşturması başlatıldı. Soruşturmaya 'resmi belgede sahtecilik' iddiası gerekçe gösterildi.