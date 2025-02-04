https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/chpye-katilan-cemal-enginyurta-cumhurbaskanina-hakaret-ve-tehdit-suclarindan-resen-sorusturma-1093352921.html
CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı
CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün CHP'ye katılma töreni sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T18:04+0300
2025-02-04T18:04+0300
2025-02-04T19:06+0300
türkiye
cemal enginyurt
chp
cumhuriyet başsavcılığı
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Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye bugün resmi olarak katılımı gerçekleşen İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rozetlerini-chp-genel-baskani-ozel-takti-enginyurt-ve-uzun-chpye-katildi-1093342785.html
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cemal enginyurt, chp, cumhuriyet başsavcılığı
cemal enginyurt, chp, cumhuriyet başsavcılığı
CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı
18:04 04.02.2025 (güncellendi: 19:06 04.02.2025)
İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün CHP'ye katılma töreni sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye bugün resmi olarak katılımı gerçekleşen İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."