https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/chpye-katilan-cemal-enginyurta-cumhurbaskanina-hakaret-ve-tehdit-suclarindan-resen-sorusturma-1093352921.html

CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı

CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün CHP'ye katılma töreni sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-04T18:04+0300

2025-02-04T18:04+0300

2025-02-04T19:06+0300

türkiye

cemal enginyurt

chp

cumhuriyet başsavcılığı

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Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye bugün resmi olarak katılımı gerçekleşen İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rozetlerini-chp-genel-baskani-ozel-takti-enginyurt-ve-uzun-chpye-katildi-1093342785.html

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cemal enginyurt, chp, cumhuriyet başsavcılığı