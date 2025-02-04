CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Deniz suyundan içme suyu elde etmenin maliyeti ne kadar?
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Pınar Gültekin cinayetinde müebbet hapis cezası bozuldu
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Doç. Dr. Gülay Ceylaner: ‘Bebek ailesi yüzünden zarar görüyorsa bakanlık soruşturma açabilir’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’nin yüksek teknoloji üretimi gitar fabrikası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
38 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
SEYİR HALİ
Kanada'nın Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford, ABD ürünlerini kullanmama kararına ara verdi
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depremlerinde ikinci yıl: 'Hiçbir kamu görevlisi ceza almadı'
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:45
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sağlık Bakanlığı, 2023 Sağlık İstatistiklerini yayımladı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En çok kazandıran meslekler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Suriye ve bölgemizdeki gelişmeler
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
19 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/chpye-katilan-cemal-enginyurta-cumhurbaskanina-hakaret-ve-tehdit-suclarindan-resen-sorusturma-1093352921.html
CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı
CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün CHP'ye katılma töreni sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 04.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-04T18:04+0300
2025-02-04T19:06+0300
türkiye
cemal enginyurt
chp
cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093352765_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_712b8fbccd2442b44cce1fe771bfcc2b.jpg
Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye bugün resmi olarak katılımı gerçekleşen İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/rozetlerini-chp-genel-baskani-ozel-takti-enginyurt-ve-uzun-chpye-katildi-1093342785.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093352765_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_58ca5d48289ccc9b0119076ef2ea49ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cemal enginyurt, chp, cumhuriyet başsavcılığı
cemal enginyurt, chp, cumhuriyet başsavcılığı

CHP'ye katılan Cemal Enginyurt'a Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı

18:04 04.02.2025 (güncellendi: 19:06 04.02.2025)
© Fatih KurtCemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
© Fatih Kurt
Abone ol
İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün CHP'ye katılma töreni sırasında kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Demokrat Parti'den istifa ederek CHP'ye bugün resmi olarak katılımı gerçekleşen İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Tehdit" iddiasıyla re’sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt hakkında bugün partisinin grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanına sarfettiği sözlerden dolayı Cumhurbaşkanına hakaret ve tehdit suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."
MHP'li Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
TÜRKİYE
Rozetlerini CHP Genel Başkanı Özel taktı: Enginyurt ve Uzun, CHP'ye katıldı
14:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала