https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/galatasarayin-sponsoru-maydonoz-doner-mi-kulupten-resmi-aciklama-geldi-1093869839.html

Galatasaray’ın sponsoru Maydonoz Döner mi? Kulüpten resmi açıklama geldi

Galatasaray’ın sponsoru Maydonoz Döner mi? Kulüpten resmi açıklama geldi

Sputnik Türkiye

"Maydonoz Döner" zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlandığı tespit edildi. 31 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 10 kamu görevlisinin de bulunduğu... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T13:59+0300

2025-02-21T13:59+0300

2025-02-21T14:08+0300

türkiye

maydonoz döner

fetö

galatasaray

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1.5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ünlü döner restoran zinciri Maydonoz Döner'in FETÖ'ye finansman sağladığı tespit edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı, MASAK ve MİT’in desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, aralarında 10 kamu görevlisinin de bulunduğu 353 kişi gözaltına alındı.Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonuAntalya merkezli olarak 31 ilde gerçekleştirilen operasyon, örgütün gizli finans kaynaklarının deşifre edilmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirketin franchise (isim hakkı) sistemi üzerinden örgütle bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık verdiği ve bu ortaklıkların "Referans Temelli Büyüme" (RTB) modeliyle yönetildiği ortaya çıktı.Sabah'ın haberine göre ayrıca, 7 farklı ülkede kurulan şirketler aracılığıyla yurt dışına para transferleri yapıldığı belirlendi. FETÖ’nün finansal yapılanmasında kritik bir rol oynayan Kaynak Holding muhasebecilerinin, Maydonoz Döner’in mali işlerini organize ettiği tespit edilirken, örgüt mensupları arasında 220 milyon liralık para akışının olduğu ortaya çıktı.Maydonoz Döner, Galatasaray'a sponsor mu? Açıklama geldiOperasyonun ardından, Galatasaray Kulübü ile Maydonoz Döner arasındaki sponsorluk anlaşması iddiaları gündeme geldi. Kulüp, konuya ilişkin açıklama yaparak şirketle herhangi bir bağlarının olmadığını duyurdu.Galatasaray Kulübü, iddialar sonrası resmi bir açıklama yayınladı:📌 "Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama A.Ş ile kulübümüzün ve/veya iştiraklerinin herhangi bir sponsorluk anlaşması bulunmamaktadır. Bu şirket ile kulübümüzü iltisaklı gösteren şahıslar ve kurumlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html

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