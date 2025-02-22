https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/fransada-pazarda-bicakli-saldiri-1-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1093896974.html

Fransa'da pazarda bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Fransa'da pazarda bıçaklı saldırı: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Fransa'da Mulhouse kentinde meydana gelen bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T23:58+0300

2025-02-22T23:58+0300

2025-02-22T23:58+0300

dünya

fransa

mulhouse

saldırı

terör eylemi

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Fransa'nın Mulhouse kentindeki bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Macron, , savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirtirken. saldırganın Cezayir doğumlu olduğu belirtildi.Mulhouse'daki bir pazarın yakınlarında 1 şüpheli tarafından bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı.1987 Cezayir doğumlu olduğu tespit edilen şüpheli hakkında sınır dışı etme kararı bulunduğu bildirildi.Terör grubuyla bağlantılı cinayet soruşturması Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı, saldırıya ilişkin "terör grubuyla bağlantılı cinayet" gerekçesiyle soruşturma başlattı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savcılığın saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdiğini belirterek, hayatını kaybeden kişinin ailesiyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.10 kez başvuruda bulunulduFransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau ise saldırganın Cezayir tarafından geri alınması için 10 kez başvuruda bulunduklarını ancak bu ülkenin her defasında taleplerini reddettiğini ifade etti. Retailleau, saldırganın psikolojik sorunları olduğunu belirtti.Tehlikeli kişilerin gözetim merkezinde tutulmasını gerektiğini ifade eden Retailleau, göç konusundaki düzensizliğin bir kez daha böyle bir "terör eylemine" sebebiyet verdiğini savundu.

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fransa, mulhouse, saldırı, terör eylemi