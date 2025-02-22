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Evde Bakım Maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı tutar açıklandı
Evde Bakım Maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı tutar açıklandı
Sputnik Türkiye
Evde bakım maaşı 2025’te 10 bin 125 TL’ye yükseltildi! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, yeni tutarı ve ödeme detaylarını açıkladı. Peki, evde bakım maaşı kimlere veriliyor, nasıl başvurulur? İşte güncel bilgiler ve ödeme tarihleri
2025-02-22T08:46+0300
2025-02-22T08:46+0300
ekonomi
evde bakım
evde bakım maaşı
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Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile ortamında bakımını sağlamak amacıyla verilen önemli bir sosyal destek olarak öne çıkıyor. Aile Yılı kapsamında desteklerin artırıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evde bakım maaşını duyurdu.Evde bakım maaşı 2025 ne kadar? Evde Bakım Yardımı arttı mı?"Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır. Aile odaklı bakım hizmet modellerimizi güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, aylık evde bakım yardımı ödemesini 10 bin 125 TL’ye yükselttik."Bu kapsamda, 2024 yılında toplamda 54,7 milyar lira destek sağlanırken, 2025 yılında da ödemelerin artarak devam edeceği vurgulandı.Evde Bakım Maaşı kimlere verilir?Evde bakım maaşı, tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına devlet tarafından sağlanan maddi destektir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor:✅ Engelli bireyin "ağır engelli" raporuna sahip olması✅ Hane içindeki kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında olması✅ Bakıma muhtaçlık kriterlerinin sağlanmasıBu şartları karşılayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu yardımdan faydalanabiliyor.Evde Bakım Maaşı nasıl ve ne zaman ödenir?Evde bakım maaşı, her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, Ziraat Bankası hesapları veya PTT kart aracılığıyla çekilebiliyor.
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evde bakım, evde bakım maaşı
evde bakım, evde bakım maaşı

Evde Bakım Maaşı ne kadar oldu? 2025 zamlı tutar açıklandı

08:46 22.02.2025
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım maaşına yapılan zam hakkında açıklamalarda bulundu. Engelli vatandaşların aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan destek kapsamında evde bakım maaşı 10 bin 125 TL'ye yükseltildi.
Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile ortamında bakımını sağlamak amacıyla verilen önemli bir sosyal destek olarak öne çıkıyor. Aile Yılı kapsamında desteklerin artırıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evde bakım maaşını duyurdu.

Evde bakım maaşı 2025 ne kadar? Evde Bakım Yardımı arttı mı?

"Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır. Aile odaklı bakım hizmet modellerimizi güçlendiriyoruz. Bu doğrultuda, aylık evde bakım yardımı ödemesini 10 bin 125 TL’ye yükselttik."
Bu kapsamda, 2024 yılında toplamda 54,7 milyar lira destek sağlanırken, 2025 yılında da ödemelerin artarak devam edeceği vurgulandı.

Evde Bakım Maaşı kimlere verilir?

Evde bakım maaşı, tam bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına devlet tarafından sağlanan maddi destektir. Bu yardımdan faydalanabilmek için belirli kriterlerin karşılanması gerekiyor:
Engelli bireyin "ağır engelli" raporuna sahip olmasıHane içindeki kişi başına düşen gelirin belirlenen sınırın altında olmasıBakıma muhtaçlık kriterlerinin sağlanması
Bu şartları karşılayan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya e-Devlet üzerinden başvuru yaparak bu yardımdan faydalanabiliyor.

Evde Bakım Maaşı nasıl ve ne zaman ödenir?

Evde bakım maaşı, her ayın 15’i ile 31’i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ödemeler, Ziraat Bankası hesapları veya PTT kart aracılığıyla çekilebiliyor.
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