https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/eski-esinden-elon-muska-lutfen-cocugumuzun-acil-tibbi-krizi-hakkinda-yanit-ver-1093881995.html
Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'
Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın eski eşi olan ve 'Grimes' adıyla bilinen sanatçı, sosyal medya üzerinden 'çocuğun acil tıbbi durumu' için Musk'a ulaşmaya çalıştı. Eğer iletişim... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T05:31+0300
2025-02-22T05:31+0300
2025-02-22T05:31+0300
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x æ a-12 musk
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Elon Musk'ın 3 çocuğun annesi 'Grimes' adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, sosyal medya platformunda yaptığı ve sonrasında silinen paylaşımlarda, Musk'tan 'çocuğunun acil tıbbi durumu' hakkında yanıt vermesini talep etti. 'Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak'Grimes, bir süre sonra sildiği paylaşımlarda, "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak" dedi.Grimes, bu paylaşımları kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu ifade ettiği mesajında, "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hangi çocuğu hakkında konuştuğuna dair bilgi bulunmazken, aynı zamanda çocuğun nasıl bir 'tıbbi kriz' yaşadığını belirtmedi.'Lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin?'Grimes, Musk'a seslendiği paylaşımında iletişime geçmek için birini işe almasını talep ederek şu sözleri kullandı:Musk ve Grimes'ın, 4 yaşında 'X Æ A-Xii', 3 yaşında 'Exa Dark Siderael', 2 yaşında 'Techno Mechanicus' adlı 3 çocuğu var.
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elon musk, grimes, x æ a-12 musk
elon musk, grimes, x æ a-12 musk
Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'
Elon Musk'ın eski eşi olan ve 'Grimes' adıyla bilinen sanatçı, sosyal medya üzerinden 'çocuğun acil tıbbi durumu' için Musk'a ulaşmaya çalıştı. Eğer iletişim kuramazsa 'çocuğun sakat kalacağını' ifade eden Grimes, Musk'tan iletişim kurmak için 'birini işe almasını' istedi.
Elon Musk'ın 3 çocuğun annesi 'Grimes' adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, sosyal medya platformunda yaptığı ve sonrasında silinen paylaşımlarda, Musk'tan 'çocuğunun acil tıbbi durumu' hakkında yanıt vermesini talep etti.
'Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak'
Grimes, bir süre sonra sildiği paylaşımlarda, "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak" dedi.
Grimes, bu paylaşımları kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu ifade ettiği mesajında, "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hangi çocuğu hakkında konuştuğuna dair bilgi bulunmazken, aynı zamanda çocuğun nasıl bir 'tıbbi kriz' yaşadığını belirtmedi.
'Lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin?'
Grimes, Musk'a seslendiği paylaşımında iletişime geçmek için birini işe almasını talep ederek şu sözleri kullandı:
"Eğer benimle konuşmak istemiyorsan, lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin, böylece bu sorunu çözme yolunda ilerleyebiliriz. Bu acil bir durum Elon."
Musk ve Grimes'ın, 4 yaşında 'X Æ A-Xii', 3 yaşında 'Exa Dark Siderael', 2 yaşında 'Techno Mechanicus' adlı 3 çocuğu var.