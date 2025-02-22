Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Sağlıklı Ramazan’ menüsü enflasyonu aştı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TMMOB Raporu: ‘Grand Kartal Otel’in dış cephe kaplamasında yanıcı madde kullanılmış’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu.
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Emekliye çift maaş dönemi sona eriyor
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:30
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:08
81 dk
HAVA DURUMU
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
20:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:32
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/eski-esinden-elon-muska-lutfen-cocugumuzun-acil-tibbi-krizi-hakkinda-yanit-ver-1093881995.html
Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'
Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'
Sputnik Türkiye
Elon Musk'ın eski eşi olan ve 'Grimes' adıyla bilinen sanatçı, sosyal medya üzerinden 'çocuğun acil tıbbi durumu' için Musk'a ulaşmaya çalıştı. Eğer iletişim... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T05:31+0300
2025-02-22T05:31+0300
yaşam
elon musk
grimes
x æ a-12 musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093637367_0:15:1180:679_1920x0_80_0_0_20cca8680ac80a4bc68d15fcdf90121f.png
Elon Musk'ın 3 çocuğun annesi 'Grimes' adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, sosyal medya platformunda yaptığı ve sonrasında silinen paylaşımlarda, Musk'tan 'çocuğunun acil tıbbi durumu' hakkında yanıt vermesini talep etti. 'Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak'Grimes, bir süre sonra sildiği paylaşımlarda, "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak" dedi.Grimes, bu paylaşımları kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu ifade ettiği mesajında, "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hangi çocuğu hakkında konuştuğuna dair bilgi bulunmazken, aynı zamanda çocuğun nasıl bir 'tıbbi kriz' yaşadığını belirtmedi.'Lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin?'Grimes, Musk'a seslendiği paylaşımında iletişime geçmek için birini işe almasını talep ederek şu sözleri kullandı:Musk ve Grimes'ın, 4 yaşında 'X Æ A-Xii', 3 yaşında 'Exa Dark Siderael', 2 yaşında 'Techno Mechanicus' adlı 3 çocuğu var.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/unlu-oyuncuya-trumpin-karari-sonrasi-erkek-pasaportu-verildi-sert-konustu-1093881600.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0d/1093637367_66:0:1110:783_1920x0_80_0_0_739476c173dc0ce249a459857d26b9ef.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
elon musk, grimes, x æ a-12 musk
elon musk, grimes, x æ a-12 musk

Eski eşinden Elon Musk'a: 'Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver'

05:31 22.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Elon Musk'ın eski eşi olan ve 'Grimes' adıyla bilinen sanatçı, sosyal medya üzerinden 'çocuğun acil tıbbi durumu' için Musk'a ulaşmaya çalıştı. Eğer iletişim kuramazsa 'çocuğun sakat kalacağını' ifade eden Grimes, Musk'tan iletişim kurmak için 'birini işe almasını' istedi.
Elon Musk'ın 3 çocuğun annesi 'Grimes' adıyla tanınan müzisyen Claire Boucher, sosyal medya platformunda yaptığı ve sonrasında silinen paylaşımlarda, Musk'tan 'çocuğunun acil tıbbi durumu' hakkında yanıt vermesini talep etti.

'Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak'

Grimes, bir süre sonra sildiği paylaşımlarda, "Lütfen çocuğumuzun acil tıbbi krizi hakkında yanıt ver. Bir an önce cevap vermezse çocuğumuz ömür boyu sakat kalacak" dedi.
Grimes, bu paylaşımları kamuoyu önünde yaptığı için üzgün olduğunu ifade ettiği mesajında, "Ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hangi çocuğu hakkında konuştuğuna dair bilgi bulunmazken, aynı zamanda çocuğun nasıl bir 'tıbbi kriz' yaşadığını belirtmedi.

'Lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin?'

Grimes, Musk'a seslendiği paylaşımında iletişime geçmek için birini işe almasını talep ederek şu sözleri kullandı:
"Eğer benimle konuşmak istemiyorsan, lütfen bunu çözebilecek birini atayabilir ya da işe alabilir misin, böylece bu sorunu çözme yolunda ilerleyebiliriz. Bu acil bir durum Elon."
Musk ve Grimes'ın, 4 yaşında 'X Æ A-Xii', 3 yaşında 'Exa Dark Siderael', 2 yaşında 'Techno Mechanicus' adlı 3 çocuğu var.
Honoree Hunter Schafer attends the GQ Global Creativity Awards at WSA Building on Thursday, April 11, 2024, in New York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
DÜNYA
Ünlü oyuncuya Trump'ın kararı sonrası erkek pasaportu verildi: Sert konuştu
02:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала