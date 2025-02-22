https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/diddynin-avukatindan-ani-istifa-hizmet-vermeye-devam-edemem-1093881729.html
Diddy'nin avukatından ani istifa: 'Hizmet vermeye devam edemem'
Diddy'nin avukatından ani istifa: 'Hizmet vermeye devam edemem'
Sputnik Türkiye
Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, davasının başlamasına haftalar kala, davası üzerinde çalışan avukatlarından birini kaybetti. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T03:10+0300
2025-02-22T03:10+0300
2025-02-22T03:10+0300
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ABD’de 'Diddy' ve 'Puff Diddy' lakaplarıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında Combs'un avukatı davadan çekildiğini açıkladı.Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık aşamasındayken avukatlarından Anthony Ricco, hazırlıklara devam edemeyeceğini açıklayarak davadan çekilme talebinde bulundu.Diddy'nin avukatı Ricco istifa mektubunda şu ifadelerde bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/unlu-oyuncuya-trumpin-karari-sonrasi-erkek-pasaportu-verildi-sert-konustu-1093881600.html
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sean combs, abd, dava, avukat
sean combs, abd, dava, avukat
Diddy'nin avukatından ani istifa: 'Hizmet vermeye devam edemem'
Ünlü Rapçi Sean 'Diddy' Combs, davasının başlamasına haftalar kala, davası üzerinde çalışan avukatlarından birini kaybetti.
ABD’de 'Diddy' ve 'Puff Diddy' lakaplarıyla tanınan ünlü rapçi Sean Combs hakkında açılan cinsel istismar davasında Combs'un avukatı davadan çekildiğini açıkladı.
Mayıs ayında yargılanması beklenen Diddy'nin savunması için hazırlık aşamasındayken avukatlarından Anthony Ricco, hazırlıklara devam edemeyeceğini açıklayarak davadan çekilme talebinde bulundu.
Diddy'nin avukatı Ricco istifa mektubunda şu ifadelerde bulundu:
"Sean Combs'a mahkemenin beklediği yüksek düzeyde hukuki temsil sağlasam da, hiçbir koşulda, Ceza Adaleti için ABA Standartları ile tutarlı bir şekilde, Sean Combs için avukatlık yapmaya devam edemem"