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Çalıntı kredi kartıyla alınan bilete 500 bin euro ikramiye çıktı: Kart sahibi hırsızlara seslendi
Çalıntı kredi kartıyla alınan bilete 500 bin euro ikramiye çıktı: Kart sahibi hırsızlara seslendi
Sputnik Türkiye
Fransa'da çalıntı kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin euro ikramiye çıktı. Kredi kartının sahibi ise hırsızlara ortaklık teklif etti. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
fransa
kazı kazan
ikramiye
piyango
hırsızlık
kredi kartı
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Fransa'da çalınan kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin euro ikramiye çıkan bir kişi hırsızlara 'Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım' diyerek ortaklık çağrısında bulundu. İkramiyeyi yarı yarıya paylaşalım Kredi kartı çalınan Fransız Jean-David E. kartın kendisine ait olduğuna dair belgeleri ve faturaları polise ibraz etti. Jean-David, basına yaptığı açıklamada, "Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım." diyerek hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini söyledi. Fransa'nın milli piyango oyunları işletmecisi La Française des Jeux (FDJ) ise henüz bileti kazanan kişinin ikramiyesini almadığını duyurdu.Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, müvekkilinin cüzdanının Toulouse kentinin güneyinde bu ay başında çalındığını kaydetti.Hırsızlardan şikayetçi olmayacakAvukat, Jean-David'in bileti aldığı mağazadan bir çalışanla görüştüğünü ve evsiz olduğu anlaşılan iki kişinin kredi kartını kullanarak sigara ve kazı kazan bilet satın aldığını öğrendiğini aktardı.Müvekkilinin hırsızlarla ikramiyeyi paylaşmaya hazır olduğunu ve ödülün belirli bir tarihten sonra alınamayacağını ifade eden Debuisson, hırsızları kendileriyle iletişime geçmeye çağırdı. Hırsızların ikramiyeyi almak için başvurması durumunda haklarında yasal işlem başlatılabileceği kaydedilirken, Debuisson, kendilerinin konuyla ilgili şikayetçi olmayacağını belirtti.
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fransa, kazı kazan, ikramiye, piyango, hırsızlık, kredi kartı
fransa, kazı kazan, ikramiye, piyango, hırsızlık, kredi kartı

Çalıntı kredi kartıyla alınan bilete 500 bin euro ikramiye çıktı: Kart sahibi hırsızlara seslendi

21:01 22.02.2025
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ Fransa-evsiz
Fransa-evsiz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AFP 2023 / PHILIPPE LOPEZ
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Fransa'da çalıntı kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin euro ikramiye çıktı. Kredi kartının sahibi ise hırsızlara ortaklık teklif etti.
Fransa'da çalınan kredi kartıyla alınan kazı kazan biletine 500 bin euro ikramiye çıkan bir kişi hırsızlara 'Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım' diyerek ortaklık çağrısında bulundu.

İkramiyeyi yarı yarıya paylaşalım

Kredi kartı çalınan Fransız Jean-David E. kartın kendisine ait olduğuna dair belgeleri ve faturaları polise ibraz etti. Jean-David, basına yaptığı açıklamada, "Ben olmasam onlar kazanamazdı ama onlar olmasa ben de bilet alamazdım." diyerek hırsızlarla ikramiyenin yarısını paylaşabileceğini söyledi. Fransa'nın milli piyango oyunları işletmecisi La Française des Jeux (FDJ) ise henüz bileti kazanan kişinin ikramiyesini almadığını duyurdu.
Jean-David'in avukatı Pierre Debuisson, müvekkilinin cüzdanının Toulouse kentinin güneyinde bu ay başında çalındığını kaydetti.

Hırsızlardan şikayetçi olmayacak

Avukat, Jean-David'in bileti aldığı mağazadan bir çalışanla görüştüğünü ve evsiz olduğu anlaşılan iki kişinin kredi kartını kullanarak sigara ve kazı kazan bilet satın aldığını öğrendiğini aktardı.
Müvekkilinin hırsızlarla ikramiyeyi paylaşmaya hazır olduğunu ve ödülün belirli bir tarihten sonra alınamayacağını ifade eden Debuisson, hırsızları kendileriyle iletişime geçmeye çağırdı. Hırsızların ikramiyeyi almak için başvurması durumunda haklarında yasal işlem başlatılabileceği kaydedilirken, Debuisson, kendilerinin konuyla ilgili şikayetçi olmayacağını belirtti.
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