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'Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğu kayboldu' iddiası hakkında bakanlıktan açıklama
'Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğu kayboldu' iddiası hakkında bakanlıktan açıklama
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T14:42+0300
2025-02-22T14:42+0300
türkiye
bursa
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
açıklama
devlet korumasına alındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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bursa, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, açıklama, devlet korumasına alındı
bursa, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, açıklama, devlet korumasına alındı

'Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğu kayboldu' iddiası hakkında bakanlıktan açıklama

14:42 22.02.2025
© AAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bursa'da devlet korumasındaki 4 kız çocuğunun kaybolduğuna yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, "Bursa'da devlet korumasında bulunan 4 kız çocuğunun kayıp olduğuna" yönelik haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Bakanlık, haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Çocukların okul sonrası kuruluşa dönmediklerinin tespit edilmesi üzerine ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Emniyet birimleri tarafından çocuklarımız ivedilikle bulunarak tekrar devlet korumasına alınmıştır. İlgili haberlerin yapıldığı tarihte çocuklarımız kuruluşlarımızda hizmet almaya devam etmektedir. Çocuklarımızın durumu iyi olup, kuruluştan izinsiz ayrılma nedenlerine yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Devlet himayesinde bulunan çocuklarımıza yönelik yapılan haberlerde dezenformasyonun önüne geçilmesi için basın mensuplarına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu hassasiyeti beklediğimizi ifade ederiz.

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