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Bostancı'da gezintiye çıkan köpeği direkten elektrik çarptı öldü iddiası
Bostancı'da gezintiye çıkan köpeği direkten elektrik çarptı öldü iddiası
Sputnik Türkiye
Bostancı'da sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye
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Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan Rose adlı köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi. Köpeğin sahipleri Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş sosyal medya hesaplarından duyururken, 'Bu nasıl ihmal' diyerek isyan ettiler. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Köpeğimi ve beni elektrik çarptıHabertürk'ün haberine göre, Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.Boşu boşuna öldü bizim kızımızMina Koldaş ise, olay yeri ve köpeğinin fotoğraflarını eklediği paylaşımlarında şunları söyledi: Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin paylaşımda bulanan vatandaşlar, İzmir'de sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı ve olay öncesinde aynı yerde bir köpeğin de öldüğünü hatırlattı.Köpeklerinizi direkten uzak tutun Bir sosyal medya kullanıcısı da kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: "Aynı sorunu defalarca yaşadık şans eseri çok ölümcül olmadı. Kızım shera direkleri görünce ağlayıp kaldırımdan yola kaçıyordu. Yağmurlu karlı ıslak günlerde köpeklerinizi ve kendinizi direklerden uzak tutun" uyarısında bulundu. Baba ve kızın paylaşımlarına elektrik şirketi ve belediyeden bir açıklama gelmedi.
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bostancı, elektrik, elektrik hattı, mina koldaş, elektrik çarpması
bostancı, elektrik, elektrik hattı, mina koldaş, elektrik çarpması

Bostancı'da gezintiye çıkan köpeği direkten elektrik çarptı öldü iddiası

16:54 22.02.2025 (güncellendi: 16:55 22.02.2025)
Mina Koldaş sosyal medya
Mina Koldaş sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
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Bostancı'da sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi.
Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan Rose adlı köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi. Köpeğin sahipleri Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş sosyal medya hesaplarından duyururken, 'Bu nasıl ihmal' diyerek isyan ettiler. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Köpeğimi ve beni elektrik çarptı

Habertürk'ün haberine göre, Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
sosyal medya

Boşu boşuna öldü bizim kızımız

Mina Koldaş ise, olay yeri ve köpeğinin fotoğraflarını eklediği paylaşımlarında şunları söyledi:
"İstanbul Kadıköy'de karda oynarken ona ve babama direkten elektrik çarptı. Köpeğimizi kaybettik. Başka hayvanlar insanlar ölebilirdi. Neden kontrol etmiyorsunuz? Bu nasıl bir ihmal? Rose'yi kliniğe götürdükten sonra babam bu direk başında başka kimse zarar görmesin diye ekipler gelene kadar nöbet tuttu. EKİPLER 1 SAAT SONRA GELDİ!!! Babam orada durmayıp gitseydi başka bir canlı daha zarar görebilirdi! SORUMSUZSUNUZ. Bu gülen gözleri elektrik akımı yüzünden kan doluydu!!!! BU GÜZEL GÖZLER KANLA DOLDU!!! BOŞU BOŞUNA ÖLDÜ BİZİM KIZIMIZ!!!"
Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin paylaşımda bulanan vatandaşlar, İzmir'de sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı ve olay öncesinde aynı yerde bir köpeğin de öldüğünü hatırlattı.
sosyal medya
sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
sosyal medya

Köpeklerinizi direkten uzak tutun

Bir sosyal medya kullanıcısı da kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: "Aynı sorunu defalarca yaşadık şans eseri çok ölümcül olmadı. Kızım shera direkleri görünce ağlayıp kaldırımdan yola kaçıyordu. Yağmurlu karlı ıslak günlerde köpeklerinizi ve kendinizi direklerden uzak tutun" uyarısında bulundu. Baba ve kızın paylaşımlarına elektrik şirketi ve belediyeden bir açıklama gelmedi.
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