https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/bostancida-gezintiye-cikan-kopegi-direkten-elektrik-carpti-oldu-iddiasi--1093893279.html

Bostancı'da gezintiye çıkan köpeği direkten elektrik çarptı öldü iddiası

Bostancı'da gezintiye çıkan köpeği direkten elektrik çarptı öldü iddiası

Sputnik Türkiye

Bostancı'da sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi. 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T16:54+0300

2025-02-22T16:54+0300

2025-02-22T16:55+0300

yaşam

bostancı

elektrik

elektrik hattı

mina koldaş

elektrik çarpması

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Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde sahibi tarafından karda gezintiye çıkarılan Rose adlı köpeğin kaldırımdaki aydınlatma direğinin yanından geçerken elektrik çarpması sonucu öldüğü iddia edildi. Köpeğin sahipleri Fatih Koldaş ile kızı Mina Koldaş sosyal medya hesaplarından duyururken, 'Bu nasıl ihmal' diyerek isyan ettiler. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Köpeğimi ve beni elektrik çarptıHabertürk'ün haberine göre, Fatih Koldaş, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Bostancı'da minibüs caddesinde köpeğimi ve beni bu sabah elektrik çarptı maalesef canım kızım köpeğimi kaybettik sizin ve kim sorumlusu ise dilerim ki benim yaşadığım acının fazlasını yaşayın" ifadelerini kullandı.Boşu boşuna öldü bizim kızımızMina Koldaş ise, olay yeri ve köpeğinin fotoğraflarını eklediği paylaşımlarında şunları söyledi: Sosyal medyada büyük tepki çeken olaya ilişkin paylaşımda bulanan vatandaşlar, İzmir'de sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılarak can veren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ı ve olay öncesinde aynı yerde bir köpeğin de öldüğünü hatırlattı.Köpeklerinizi direkten uzak tutun Bir sosyal medya kullanıcısı da kendisinin de aynı sorunu yaşadığını ifade ederek şunları söyledi: "Aynı sorunu defalarca yaşadık şans eseri çok ölümcül olmadı. Kızım shera direkleri görünce ağlayıp kaldırımdan yola kaçıyordu. Yağmurlu karlı ıslak günlerde köpeklerinizi ve kendinizi direklerden uzak tutun" uyarısında bulundu. Baba ve kızın paylaşımlarına elektrik şirketi ve belediyeden bir açıklama gelmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/basvuruya-ragmen-kaldirilmayan-elektrik-kablolari-yine-can-aldi-16-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1086471193.html

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bostancı, elektrik, elektrik hattı, mina koldaş, elektrik çarpması