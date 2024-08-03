https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/basvuruya-ragmen-kaldirilmayan-elektrik-kablolari-yine-can-aldi-16-yasindaki-genc-hayatini-kaybetti-1086471193.html

Başvuruya rağmen kaldırılmayan elektrik kabloları yine can aldı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Başvuruya rağmen kaldırılmayan elektrik kabloları yine can aldı: 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş hayatını kaybetti. Batuhan Vahap Akbaş'ın ölümüne neden olan elektrik... 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T18:00+0300

2024-08-03T18:00+0300

2024-08-03T18:13+0300

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malatya

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İddiaya göre, 16 yaşındaki Batuhan Vahap Akbaş, Malatya'da dedesi O.M.'nin inşa edilen evin beton kısımlarını sularken dengesini kaybederek yakın bir mesafedeki elektrik kablolarına temas etti. Bu sırada elektrik akımına kapılan talihsiz genç, aile yakınları tarafından kaldırıldığı Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.'Aylar önce kaldırılması için başvurduk'Akbaş'ın cenazesi, Akçadağ ilçe merkezine getirilerek burada defin edilirken Batuhan Vahap Akbaş'ın dedesi O.M.'in aylar önce evlerinin hemen yanında geçen elektrik kablolarının kaldırılması için ilgili kuruma müracaatta bulunduğu ileri sürüldü.Batuhan Vahap Akbaş'ın ihmal sonucu hayatını kaybettiğini belirten Aliçeri Mahalle Muhtarı İlhan İnce, bölgedeki kısmi erimelerin yaşandığı elektrik trafosunun da tehlike saçtığını kaydederek, "Elektrik çarpması sonucu 16 yaşındaki bir çocuğumuzu maalesef kaybettik. Çocuğun akıma kapıldığı kabloların bulundukları yerden kaldırılması için dedesi tarafından Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş'ye 6 ay önce dilekçe verilmiş ama dikkate alınmamış. Ayrıca ben de mahalle muhtarı olarak kabloların 2 ay önce kaldırılması için dilekçe verdim. İlgili kurumun bize söylediği ise 'bölgede ruhsatlı ev yok, biz bu kabloları ve direkleri değiştiremeyiz' şeklinde oldu. Çocuğumuz Bursa'dan dedesini ziyarete gelmiş, dilekçe verildiği halde kaldırılmayan kablolar nedeniyle hayatını kaybetti. Bölgedeki trafonun fotoğraflarını da çektik hafta başı ilgili kuruma ileteceğiz” diye konuştu.

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